АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM) Действующее вещество
амброксол — эффективное муколитическое и отхаркивающее средство группы бензиламинов. Амброксол является метаболитом бромгексина; по сравнению с последним обладает большей фармакологической активностью, менее токсичен и лучше переносится. Нормализует патологически измененную секрецию серозных клеток желез слизистой оболочки бронхов, способствует разжижению вязкого бронхиального секрета и облегчению его отхождения за счет увеличения мукоцилиарного клиренса. Действуя как муколитическое средство и экспекторант, улучшает функцию внешнего дыхания. Повышает содержание сурфактанта в легких, увеличивая его продукцию в пневмоцитах и препятствуя его деструкции. Амброксол способен предотвращать развитие респираторного дистресс-синдрома у новорожденных, поскольку свободно проникает через плацентарный барьер и стимулирует внутриутробное образование сурфактанта.
При пероральном применении быстро и полностью всасывается, хорошо проникает в ткани легких. Сmax амброксола в плазме крови отмечается через 2 ч после перорального приема. T½ — 10–12 ч. Выводится с мочой.
острые и хронические заболевания дыхательных путей у детей и взрослых, сопровождающиеся затрудненной элиминацией вязкого секрета (острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, трахеит, ларингит, фарингит, синусит, ринит, пневмония, БА); респираторный дистресс-синдром у новорожденных и взрослых (шоковое легкое); профилактика и лечение легочных осложнений после операции; уход за трахеостомой; в период подготовки к бронхоскопии и после проведенного исследования; муковисцидоз легких.
взрослым пациентам и детям в возрасте старше 12 лет амброксол назначают после еды по 30 мг 2 раза, а при необходимости — 3 раза в сутки. При обострении хронических заболеваний доза может быть повышена до 60 мг 2 раза в сутки. Терапевтическая доза для детей составляет 1,2–1,6 мг/кг/сут в 3 приема.
Парентерально взрослым обычно вводят 30–60 мг/сут в 3 приема. Максимальная разовая доза — 30 мг. Как правило, р-р вводят в/в и в/м, хотя допустимо и п/к введение. При синдроме шокового легкого доза амброксола составляет 10 мг/кг/сут в 3–4 приема. При необходимости суточную дозу повышают до 30 мг/кг в 3–4 приема.
Р-р для ингаляций — взрослым и детям в возрасте старше 5 лет назначают по 1–2 ингаляции в сутки с применением около 2–3 мл р-ра; детям в возрасте младше 5 лет назначают по 1–2 ингаляции в сутки с использованием 2 мл р-ра (15 мг амброксола).
повышенная чувствительность к амброксолу, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, I триместр беременности.
изредка могут отмечаться рвота, ощущение переполнения желудка, изжога, кожная сыпь и диарея; указанные явления обычно носят временный характер и не требуют прекращения терапии. Возможны аллергические реакции.
амброксол потенцирует действие ампициллина и амоксициллина, а также теофиллина.
Не выявлены антагонистические взаимодействия с сердечными гликозидами, диуретиками и антибиотиками.
симптомы соответствуют побочным эффектам препарата и требуют симптоматического лечения.