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Активные вещества — “А”АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM)

АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 68 препаратов
Лазолван® таблетки, 30 мг, № 20; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® Таблетки, 30 мг, № 20 Опелла Хелскеа Украина
В 1150 аптеках
от 75,77 грн
Цены в аптеках
Лазолван® раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 1130 аптеках
от 164,70 грн
Цены в аптеках
Лазолван® таблетки, 30 мг, № 50; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® Таблетки, 30 мг, № 50 Опелла Хелскеа Украина
В 1121 аптеке
от 141,99 грн
Цены в аптеках
Лазолван® с клубнично-сливочным вкусом сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® с клубнично-сливочным вкусом Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 1038 аптеках
от 128,62 грн
Цены в аптеках
Лазолван® со вкусом лесных ягод сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® со вкусом лесных ягод Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 1022 аптеках
от 86,90 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Тева Украина
Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Тева Украина
В 985 аптеках
от 69,51 грн
Цены в аптеках
Лазолван® Макс капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® Макс Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10 Опелла Хелскеа Украина
В 965 аптеках
от 215,82 грн
Цены в аптеках
Аброл® таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Гледфарм Лтд
Аброл® Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд
В 951 аптеке
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Лазолван® со вкусом лесных ягод сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® со вкусом лесных ягод Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с мерным колпачком, с мерным колпачком, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 946 аптеках
от 130,96 грн
Цены в аптеках
Аброл® сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 884 аптеках
от 79,01 грн
Цены в аптеках
Аброл® сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 861 аптеке
от 60,27 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Дарница таблетки, 30 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20; Дарница
Амброксол-Дарница Таблетки, 30 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарница
В 842 аптеках
от 27,56 грн
Цены в аптеках
Амброксол 30 сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 741 аптеке
от 50,71 грн
Цены в аптеках
Лазолван® раствор для инфузий, 15 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® Раствор для инфузий, 15 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 Опелла Хелскеа Украина
В 739 аптеках
от 298,69 грн
Цены в аптеках
Муколван раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Муколван Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
В 666 аптеках
от 50,00 грн
Цены в аптеках
Амброксол 15 сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 652 аптеках
от 47,88 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Амброксол Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 565 аптеках
от 22,46 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Тева Украина
В 551 аптеке
от 72,85 грн
Цены в аптеках
Аброл® SR капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10; Гледфарм Лтд
Аброл® SR Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10 Гледфарм Лтд
В 547 аптеках
от 72,50 грн
Цены в аптеках
Лазолван® с клубнично-сливочным вкусом сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Лазолван® с клубнично-сливочным вкусом Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 514 аптеках
от 188,15 грн
Цены в аптеках
Пектолван® А со вкусом лесных ягод сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пектолван® А со вкусом лесных ягод Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 390 аптеках
от 82,30 грн
Цены в аптеках
Респикс® спрей раствор оральный, 10 мг/0,2 мл, флакон, 13 мл, с дозирующим устройством, с дозир. устройством, № 1; Organosyn Life Sciences
Респикс® спрей Раствор оральный, 10 мг/0,2 мл, флакон, 13 мл, с дозирующим устройством, с дозир. устройством, № 1 Organosyn Life Sciences
В 346 аптеках
от 263,90 грн
Цены в аптеках
Амброксол Экстра таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Амброксол Экстра Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 236 аптеках
от 33,00 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина
В 234 аптеках
от 158,52 грн
Цены в аптеках
Аброл® раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 205 аптеках
от 56,51 грн
Цены в аптеках
Флавамед® Форте раствор оральный, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Menarini Group
Флавамед® Форте Раствор оральный, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Menarini Group
В 187 аптеках
от 95,63 грн
Цены в аптеках
Амброксола гидрохлорид таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Красная звезда
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Красная звезда
В 177 аптеках
от 30,18 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Тернофарм
Амброксол Таблетки, 30 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Тернофарм
В 149 аптеках
от 36,50 грн
Цены в аптеках
Флавамед® раствор от кашля раствор оральный, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Menarini Group
Флавамед® раствор от кашля Раствор оральный, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Menarini Group
В 138 аптеках
от 96,64 грн
Цены в аптеках
Амброксол Экстра таблетки, 30 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Астрафарм
Амброксол Экстра Таблетки, 30 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Астрафарм
В 118 аптеках
от 46,00 грн
Цены в аптеках
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 115 аптеках
от 75,00 грн
Цены в аптеках
Аброл® SR таблетки пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10; Гледфарм Лтд
Аброл® SR Таблетки пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10 Гледфарм Лтд
В 70 аптеках
от 99,90 грн
Цены в аптеках
Флавамед® таблетки от кашля таблетки, 30 мг, № 50; Menarini Group
Флавамед® таблетки от кашля Таблетки, 30 мг, № 50 Menarini Group
В 63 аптеках
от 178,69 грн
Цены в аптеках
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Тернофарм
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 59 аптеках
от 35,35 грн
Цены в аптеках
Амброксол Экстра таблетки, 30 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Амброксол Экстра Таблетки, 30 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 59 аптеках
от 40,00 грн
Цены в аптеках
Флавамед® Макс таблетки шипучие таблетки шипучие, 60 мг, туба, № 10; Menarini Group
Флавамед® Макс таблетки шипучие Таблетки шипучие, 60 мг, туба, № 10 Menarini Group
В 52 аптеках
от 130,45 грн
Цены в аптеках
Амброксол-КВ таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Киевский витаминный завод
Амброксол-КВ Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Киевский витаминный завод
В 38 аптеках
от 11,65 грн
Цены в аптеках
Амбролитин сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Sopharma
Амбролитин Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Sopharma
В 35 аптеках
от 80,36 грн
Цены в аптеках
Амброксола гидрохлорид таблетки, 30 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 23 аптеках
от 13,44 грн
Цены в аптеках
Мукосол раствор для инфузий, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Мукосол Раствор для инфузий, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 19 аптеках
от 288,13 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 0,03 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Лекхим-Харьков
Амброксол Таблетки, 0,03 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Лекхим-Харьков
В 16 аптеках
от 16,53 грн
Цены в аптеках
Амброксол Экстра таблетки, 30 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 20; Астрафарм
Амброксол Экстра Таблетки, 30 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 20 Астрафарм
В 14 аптеках
от 36,90 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Здоровье форте сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье форте Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Корпорация Здоровье
В 13 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Амброксола гидрохлорид таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 10 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Здоровье сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 9 аптеках
от 44,11 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блистер в пачке, № 20; Корпорация Здоровье
Амброксол Таблетки, 30 мг, блистер в пачке, № 20 Корпорация Здоровье
В 9 аптеках
от 13,86 грн
Цены в аптеках
Лазолекс раствор для ингаляций и перорального применения, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Лазолекс Раствор для ингаляций и перорального применения, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 9 аптеках
от 138,31 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Здоровье форте сироп, 30 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20; Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье форте Сироп, 30 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках
от 43,56 грн
Цены в аптеках
Мукосол раствор для инфузий, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Мукосол Раствор для инфузий, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 6 аптеках
от 295,94 грн
Цены в аптеках
Флавамед® таблетки от кашля таблетки, 30 мг, № 20; Menarini Group
Флавамед® таблетки от кашля Таблетки, 30 мг, № 20 Menarini Group
В 5 аптеках
от 77,90 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Тернофарм
Амброксол Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Тернофарм
В 5 аптеках
от 18,80 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Лубныфарм раствор для инфузий, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Амброксол-Лубныфарм Раствор для инфузий, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 4 аптеках
от 121,35 грн
Цены в аптеках
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 2 аптеках
от 82,80 грн
Цены в аптеках
Аброл® SR таблетки пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 20; Гледфарм Лтд
Аброл® SR Таблетки пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд
В 1 аптеке
от 116,13 грн
Цены в аптеках
Лазолекс раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Нико"
Лазолекс Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Нико"
В 1 аптеке
от 142,50 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина
В 1 аптеке
от 53,46 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 80,55 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Здоровье сироп, 15 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20; Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье Сироп, 15 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 45,90 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 0,03 г, блистер, тм а+, тм а+, № 20; Лекхим-Харьков
Амброксол Таблетки, 0,03 г, блистер, тм а+, тм а+, № 20 Лекхим-Харьков
В 1 аптеке
от 24,00 грн
Цены в аптеках
Пектолван® А со вкусом клубники сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пектолван® А со вкусом клубники Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 1 аптеке других городов
от 212,00 грн
Цены в других городах
Амбротард 75 капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амбротард 75 Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Амброксол таблетки, 30 мг, № 20; Гледфарм Лтд
Амброксол Таблетки, 30 мг, № 20 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Амброхем сироп, 15 мг/5 мл, бутылка, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Stada
Амброхем Сироп, 15 мг/5 мл, бутылка, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Stada
Нет в наличии
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон с пробкой-капельницей, 50 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон с пробкой-капельницей, 50 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, банка стеклянная, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Красная звезда
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, банка стеклянная, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Аброл® SR капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 20; Гледфарм Лтд
Аброл® SR Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Лазолекс раствор для ингаляций и перорального применения, 7,5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Лазолекс Раствор для ингаляций и перорального применения, 7,5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Лазолекс раствор для ингаляций и перорального применения, 7,5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Лазолекс Раствор для ингаляций и перорального применения, 7,5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Форма выпуска: капли оральные (р-р), капсулы пролонгированного действия, пастилки, р-р для инъекций и инфузий, р-р для ингаляций и перорального применения, сироп, таблетки, таблетки пролонгированного действия.
АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM)
CAS №: 18683-91-5 С13H18Br2N2O
USPDDN: транс-4-((2-амино-3,5-дибромобензил)амино)циклогексанол. RTECS: N-(транс-4-гидроксициклогексил)-(2-амино-3,5-дибромобензил)-амин; или транс-4-((2-амино-3,5-дибромобензил)амин)циклогексанол.
Форма выпуска: капли оральные (р-р), капсулы пролонгированного действия, пастилки, р-р для инъекций и инфузий, р-р для ингаляций и перорального применения, сироп, таблетки, таблетки пролонгированного действия.

амброксол — эффективное муколитическое и отхаркивающее средство группы бензиламинов. Амброксол является метаболитом бромгексина; по сравнению с последним обладает большей фармакологической активностью, менее токсичен и лучше переносится. Нормализует патологически измененную секрецию серозных клеток желез слизистой оболочки бронхов, способствует разжижению вязкого бронхиального секрета и облегчению его отхождения за счет увеличения мукоцилиарного клиренса. Действуя как муколитическое средство и экспекторант, улучшает функцию внешнего дыхания. Повышает содержание сурфактанта в легких, увеличивая его продукцию в пневмоцитах и препятствуя его деструкции. Амброксол способен предотвращать развитие респираторного дистресс-синдрома у новорожденных, поскольку свободно проникает через плацентарный барьер и стимулирует внутриутробное образование сурфактанта.
При пероральном применении быстро и полностью всасывается, хорошо проникает в ткани легких. Сmax амброксола в плазме крови отмечается через 2 ч после перорального приема. T½ — 10–12 ч. Выводится с мочой.

острые и хронические заболевания дыхательных путей у детей и взрослых, сопровождающиеся затрудненной элиминацией вязкого секрета (острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, трахеит, ларингит, фарингит, синусит, ринит, пневмония, БА); респираторный дистресс-синдром у новорожденных и взрослых (шоковое легкое); профилактика и лечение легочных осложнений после операции; уход за трахеостомой; в период подготовки к бронхоскопии и после проведенного исследования; муковисцидоз легких.

взрослым пациентам и детям в возрасте старше 12 лет амброксол назначают после еды по 30 мг 2 раза, а при необходимости — 3 раза в сутки. При обострении хронических заболеваний доза может быть повышена до 60 мг 2 раза в сутки. Терапевтическая доза для детей составляет 1,2–1,6 мг/кг/сут в 3 приема.
Парентерально взрослым обычно вводят 30–60 мг/сут в 3 приема. Максимальная разовая доза — 30 мг. Как правило, р-р вводят в/в и в/м, хотя допустимо и п/к введение. При синдроме шокового легкого доза амброксола составляет 10 мг/кг/сут в 3–4 приема. При необходимости суточную дозу повышают до 30 мг/кг в 3–4 приема.
Р-р для ингаляций — взрослым и детям в возрасте старше 5 лет назначают по 1–2 ингаляции в сутки с применением около 2–3 мл р-ра; детям в возрасте младше 5 лет назначают по 1–2 ингаляции в сутки с использованием 2 мл р-ра (15 мг амброксола).

повышенная чувствительность к амброксолу, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, I триместр беременности.

изредка могут отмечаться рвота, ощущение переполнения желудка, изжога, кожная сыпь и диарея; указанные явления обычно носят временный характер и не требуют прекращения терапии. Возможны аллергические реакции.

амброксол потенцирует действие ампициллина и амоксициллина, а также теофиллина.
Не выявлены антагонистические взаимодействия с сердечными гликозидами, диуретиками и антибиотиками.

симптомы соответствуют побочным эффектам препарата и требуют симптоматического лечения.