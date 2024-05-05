АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM)

взрослым пациентам и детям в возрасте старше 12 лет амброксол назначают после еды по 30 мг 2 раза, а при необходимости — 3 раза в сутки. При обострении хронических заболеваний доза может быть повышена до 60 мг 2 раза в сутки. Терапевтическая доза для детей составляет 1,2–1,6 мг/кг/сут в 3 приема.

Парентерально взрослым обычно вводят 30–60 мг/сут в 3 приема. Максимальная разовая доза — 30 мг. Как правило, р-р вводят в/в и в/м, хотя допустимо и п/к введение. При синдроме шокового легкого доза амброксола составляет 10 мг/кг/сут в 3–4 приема. При необходимости суточную дозу повышают до 30 мг/кг в 3–4 приема.

Р-р для ингаляций — взрослым и детям в возрасте старше 5 лет назначают по 1–2 ингаляции в сутки с применением около 2–3 мл р-ра; детям в возрасте младше 5 лет назначают по 1–2 ингаляции в сутки с использованием 2 мл р-ра (15 мг амброксола).