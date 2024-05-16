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Аброл® SR капсулы пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Львов (741578) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
138,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
127,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
138,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
145,50
Экономия: -15,02 грн
130,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
113,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
165,99
Экономия: -35,51 грн
130,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
160,99
Экономия: -30,51 грн
130,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
138,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -12,02 грн
130,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
170,50
Экономия: -40,02 грн
130,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
143,09
Экономия: -12,61 грн
130,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
180,50
Экономия: -50,02 грн
130,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
113,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -17,02 грн
130,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -26,02 грн
130,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
162,50
Экономия: -32,02 грн
130,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
144,31
Экономия: -13,51 грн
130,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
175,99
Экономия: -45,51 грн
130,48 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
139,75 грн