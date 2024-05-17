Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Львов (22281) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Львов, пл. Июльская, 10
Здорова родина
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Львов, ул. Химическая, 4
Здорова родина
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
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Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Аптека бам
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Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
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Бажаемо здоровья
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Львов, просп. Красной Калины, 103
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Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
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Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
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Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Здорова родина
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Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Здорова родина
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Щирец, ул. Княжеская, 2
Аптека сальве
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Жолква, ул. Львовская, 76-А
Здорова родина
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Городок, ул. Перемышльская, 2
Семейная аптека
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Всего: таблетки (10)
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Здорова родина
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Всего: таблетки (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
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Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9