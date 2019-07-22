Киев
Производители на букву “З”

Здоровье298 препаратов

298 препаратов
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Тейкопланин-Фармекс
Тейкопланин-Фармекс
Лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон с растворителем (вода для инъекций) флакон 3,2 мл №1
Здоровье
от 482,69 грн
в 1136 аптеках других городов
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Анаприлин-Здоровье
Анаприлин-Здоровье
Таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
от 64,46 грн
в 976 аптеках
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Глутаргин
Глутаргин
Таблетки 0,75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
от 220,62 грн
в 975 аптеках
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Калия йодид
Калия йодид
Капли глазные 2 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
от 213,90 грн
в 964 аптеках
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Анаприлин-Здоровье
Анаприлин-Здоровье
Таблетки 40 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
от 76,70 грн
в 938 аптеках
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Тиотриазолин
Тиотриазолин
Капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
от 92,64 грн
в 908 аптеках
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Глутаргин
Глутаргин
Концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл в блистере в коробках №10
Корпорация Здоровье
от 582,26 грн
в 840 аптеках
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Антимигрен-Здоровье
Антимигрен-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №3
Корпорация Здоровье
от 150,89 грн
в 825 аптеках
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Антимигрен-Здоровье
Антимигрен-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №3
Корпорация Здоровье
от 75,84 грн
в 789 аптеках
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Инфларакс
Инфларакс
Мазь туба 50 г №1
Здоровье
от 173,35 грн
в 680 аптеках
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Тринефрон-Здоровье
Тринефрон-Здоровье
Капсулы блистер №60
Здоровье
от 166,93 грн
в 635 аптеках
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Ангилекс-Здоровье
Ангилекс-Здоровье
Спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Здоровье
от 91,71 грн
в 633 аптеках
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Раунатин-Здоровье
Раунатин-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Здоровье
от 75,22 грн
в 629 аптеках
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Аминазин-Здоровье
Аминазин-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
от 69,26 грн
в 627 аптеках
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Ангилекс-Здоровье
Ангилекс-Здоровье
Спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Здоровье
от 116,34 грн
в 621 аптеке
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Толперил-Здоровье
Толперил-Здоровье
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
от 179,29 грн
в 620 аптеках
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Гликлазид-Здоровье
Гликлазид-Здоровье
Таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
от 37,06 грн
в 617 аптеках
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Панкреатин-Здоровье форте 14000
Панкреатин-Здоровье форте 14000
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
от 119,05 грн
в 617 аптеках
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Раунатин-Здоровье
Раунатин-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Здоровье
от 26,63 грн
в 611 аптеке
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Цинатропил®-Здоровье
Цинатропил®-Здоровье
Капсулы твердые блистер №60
Здоровье
от 110,98 грн
в 598 аптеках
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