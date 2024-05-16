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Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл с дозирующим стаканчиком, №1 - Львов (109796) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
98,60 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
Всего: упаковка (1)
90,50
Экономия: -2,71 грн
87,79 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
90,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -4,22 грн
80,28 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (8)
90,50
Экономия: -2,71 грн
87,79 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -2,53 грн
81,97 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (2)
85,00
Экономия: -2,55 грн
82,45 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (2)
90,00
Экономия: -5,40 грн
84,60 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (3)
90,50
Экономия: -2,71 грн
87,79 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -2,61 грн
84,39 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -7,20 грн
82,80 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
91,00
Экономия: -2,73 грн
88,27 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/1
Всего: упаковка (1)
83,66 грн