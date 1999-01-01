Библиотека Библиотека Лучшая медицинская литература от авторов Компендиум и свежие клинические наставления Клинические руководства Медицинская литература Нозологический справочник врача Последние книги Вся литература Учебник Подагра: взгляд в будущее (Г.В. Дзяк, В.Н. Коваленко, Т.А. Хомазюк, 2020) Учебник Реконструктивно-восстановительная хирургия конечностей (Е.Т. Скляренко, 2010) Учебник Сердечно-сосудистые заболевания и ренин-ангиотензиновая система (В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь, 2013) Вся литература Последние наставления Все наставления Диагностика лейкозов (Д.Ф. Глузман, И.В. Абраменко, Л.М. Скляренко, И.А. Крячок, В.А. Надгорная, 2000) Клиническая липидология. Современная стратегия диагностики, профилактики и лечения гиперлипидемий (А.Е. Березин, 2010) Лекции по клинической диагностике внутренних болезней (В.М. Делягин, В.И. Мальцев, А.Г. Румянцев, 2007) Все наставления