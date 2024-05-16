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Аброл® сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львов (136597) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
90,18
Экономия: -11,37 грн
78,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
85,28 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
100,50
Экономия: -13,52 грн
86,98 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
99,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
71,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
111,99
Экономия: -25,01 грн
86,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
108,99
Экономия: -22,01 грн
86,98 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
99,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
126,30
Экономия: -39,30 грн
87,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
101,96
Экономия: -24,85 грн
77,11 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -10,52 грн
86,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
114,99
Экономия: -28,01 грн
86,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -17,52 грн
86,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
99,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
122,50
Экономия: -35,52 грн
86,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
70,99 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
72,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
100,99
Экономия: -14,01 грн
86,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
111,99
Экономия: -25,01 грн
86,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
80,98
Экономия: -9,74 грн
71,24 грн