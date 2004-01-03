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Список производителейMMenarini Group

Производитель: Menarini Group

Представительство в Украине
02098, Киев, ул. Березняковская, 29, 7-й этаж
+380444943388
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Найдено: 18 препаратов
L-Тироксин 100 Берлин-Хеми таблетки, 100 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 100 Берлин-Хеми Таблетки, 100 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1123 аптеках
от 118,73 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 125 Берлин-Хеми таблетки, 125 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 125 Берлин-Хеми Таблетки, 125 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1053 аптеках
от 122,27 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 150 Берлин-Хеми таблетки, 150 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 150 Берлин-Хеми Таблетки, 150 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1040 аптеках
от 100,00 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 50 Берлин-Хеми таблетки, 50 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 50 Берлин-Хеми Таблетки, 50 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1138 аптеках
от 97,57 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 75 Берлин-Хеми таблетки, 75 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 75 Берлин-Хеми Таблетки, 75 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1113 аптеках
от 108,46 грн
Цены в аптеках
Аденурик® 120 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 28; Menarini Group
Аденурик® 120 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 28 Menarini Group
В 733 аптеках
от 830,34 грн
Цены в аптеках
Аденурик® 80 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 28; Menarini Group
Аденурик® 80 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 28 Menarini Group
В 1084 аптеках
от 762,88 грн
Цены в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 20; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 20 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 720 аптеках
от 150,53 грн
Цены в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 50; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 50 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 841 аптеке
от 393,10 грн
Цены в аптеках
Аттенто® 20/5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 5 мг, блистер, № 28; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Аттенто® 20/5 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 5 мг, блистер, № 28 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 577 аптеках
от 535,88 грн
Цены в аптеках
Аттенто® 40/10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг + 10 мг, блистер, № 28; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Аттенто® 40/10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг + 10 мг, блистер, № 28 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 671 аптеке
от 593,11 грн
Цены в аптеках
Берлиприл® 10 таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® 10 Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 1 аптеке
от 99,00 грн
Цены в аптеках
Берлиприл® 20 таблетки, 20 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® 20 Таблетки, 20 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 4 аптеках других городов
от 114,40 грн
Цены в других городах
Берлиприл® 5 таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® 5 Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 1 аптеке
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Берлиприл® Плюс 10/25 таблетки, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® Плюс 10/25 Таблетки, блистер, № 30 Menarini Group
В 1 аптеке
от 140,00 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 300 ЕД концентрат для раствора для инфузий, 300 ед, ампула, 12 мл, № 5; Menarini Group
Берлитион® 300 ЕД Концентрат для раствора для инфузий, 300 ед, ампула, 12 мл, № 5 Menarini Group
В 93 аптеках
от 375,84 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий, 600 ед, ампула, 24 мл, № 5; Menarini Group
Берлитион® 600 ЕД Концентрат для раствора для инфузий, 600 ед, ампула, 24 мл, № 5 Menarini Group
В 623 аптеках
от 661,12 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 600 капсулы капсулы мягкие, 600 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлитион® 600 капсулы Капсулы мягкие, 600 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 824 аптеках
от 709,87 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02098, Киев, ул. Березняковская, 29, 7-й этаж
+380444943388
Найдено: 18 препаратов
L-Тироксин 100 Берлин-Хеми таблетки, 100 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 100 Берлин-Хеми Таблетки, 100 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1123 аптеках
от 118,73 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 125 Берлин-Хеми таблетки, 125 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 125 Берлин-Хеми Таблетки, 125 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1053 аптеках
от 122,27 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 150 Берлин-Хеми таблетки, 150 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 150 Берлин-Хеми Таблетки, 150 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1040 аптеках
от 100,00 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 50 Берлин-Хеми таблетки, 50 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 50 Берлин-Хеми Таблетки, 50 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1138 аптеках
от 97,57 грн
Цены в аптеках
L-Тироксин 75 Берлин-Хеми таблетки, 75 мкг, блистер, № 50; Menarini Group
L-Тироксин 75 Берлин-Хеми Таблетки, 75 мкг, блистер, № 50 Menarini Group
В 1113 аптеках
от 108,46 грн
Цены в аптеках
Аденурик® 120 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 28; Menarini Group
Аденурик® 120 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 28 Menarini Group
В 733 аптеках
от 830,34 грн
Цены в аптеках
Аденурик® 80 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 28; Menarini Group
Аденурик® 80 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 28 Menarini Group
В 1084 аптеках
от 762,88 грн
Цены в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 20; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 20 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 720 аптеках
от 150,53 грн
Цены в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 50; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блистер, № 50 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 841 аптеке
от 393,10 грн
Цены в аптеках
Аттенто® 20/5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 5 мг, блистер, № 28; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Аттенто® 20/5 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 5 мг, блистер, № 28 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 577 аптеках
от 535,88 грн
Цены в аптеках
Аттенто® 40/10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг + 10 мг, блистер, № 28; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Аттенто® 40/10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг + 10 мг, блистер, № 28 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 671 аптеке
от 593,11 грн
Цены в аптеках
Берлиприл® 10 таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® 10 Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 1 аптеке
от 99,00 грн
Цены в аптеках
Берлиприл® 20 таблетки, 20 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® 20 Таблетки, 20 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 4 аптеках других городов
от 114,40 грн
Цены в других городах
Берлиприл® 5 таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® 5 Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 1 аптеке
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Берлиприл® Плюс 10/25 таблетки, блистер, № 30; Menarini Group
Берлиприл® Плюс 10/25 Таблетки, блистер, № 30 Menarini Group
В 1 аптеке
от 140,00 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 300 ЕД концентрат для раствора для инфузий, 300 ед, ампула, 12 мл, № 5; Menarini Group
Берлитион® 300 ЕД Концентрат для раствора для инфузий, 300 ед, ампула, 12 мл, № 5 Menarini Group
В 93 аптеках
от 375,84 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий, 600 ед, ампула, 24 мл, № 5; Menarini Group
Берлитион® 600 ЕД Концентрат для раствора для инфузий, 600 ед, ампула, 24 мл, № 5 Menarini Group
В 623 аптеках
от 661,12 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 600 капсулы капсулы мягкие, 600 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлитион® 600 капсулы Капсулы мягкие, 600 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 824 аптеках
от 709,87 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції