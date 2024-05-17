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Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл с дозирующей ложкой, в пачке, №1 - Львов (60240) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках
D.s.
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
74,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
59,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
67,01
Экономия: -9,30 грн
57,71 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
59,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (5)
70,99
Экономия: -10,45 грн
60,54 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
58,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
59,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
74,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -20,45 грн
60,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
76,99
Экономия: -16,45 грн
60,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
56,99
Экономия: -2,80 грн
54,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
91,33
Экономия: -16,41 грн
74,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -6,45 грн
60,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
83,50
Экономия: -22,96 грн
60,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
74,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
88,50
Экономия: -27,96 грн
60,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
62,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
74,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
69,99
Экономия: -9,45 грн
60,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
76,99
Экономия: -16,45 грн
60,54 грн