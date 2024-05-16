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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Львов (92551) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
19,26
Экономия: -2,43 грн
16,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (3)
19,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
20,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
20,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
18,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
19,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
16,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
22,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
19,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (2)
18,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Щурата, 5/7
Всего: упаковка (1)
20,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (1)
19,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (1)
20,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
Всего: упаковка (3)
17,19 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
20,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Морозная, 21
Всего: упаковка (1)
19,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
17,90 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: упаковка (1)
15,50 грн