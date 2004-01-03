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Производитель: Тева Украина

ООО «Тева Украина»
02152, Киев, просп. П. Тычины, 1 В, 9 этаж
+380445947080
+380445947080
www.teva.ua
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Найдено: 18 препаратов
Аджови™ раствор для инъекций, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1; Тева Украина
Аджови™ Раствор для инъекций, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1 Тева Украина
В 34 аптеках
от 16798,81 грн
Цены в аптеках
Азомекс таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Азомекс Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 63 аптеках
от 97,92 грн
Цены в аптеках
Азомекс таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Азомекс Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 108 аптеках
от 159,17 грн
Цены в аптеках
Алерон таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Тева Украина
Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Тева Украина
В 862 аптеках
от 61,00 грн
Цены в аптеках
Алерон таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 943 аптеках
от 179,13 грн
Цены в аптеках
Алмагель® суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Украина
Алмагель® Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина
В 897 аптеках
от 221,52 грн
Цены в аптеках
Алмагель® суспензия оральная, флакон, 170 мл, № 1; Тева Украина
Алмагель® Суспензия оральная, флакон, 170 мл, № 1 Тева Украина
В 980 аптеках
от 105,70 грн
Цены в аптеках
Алмагель® А суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Украина
Алмагель® А Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина
В 401 аптеке
от 265,83 грн
Цены в аптеках
Алмагель® А суспензия оральная, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Тева Украина
Алмагель® А Суспензия оральная, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина
В 1138 аптеках
от 130,30 грн
Цены в аптеках
Алмагель® Нео суспензия для перорального применения, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Украина
Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина
В 987 аптеках
от 236,81 грн
Цены в аптеках
Алмагель® Нео суспензия для перорального применения, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Тева Украина
Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина
В 1035 аптеках
от 122,69 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина
В 1 аптеке
от 53,46 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина
В 234 аптеках
от 158,52 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Тева Украина
В 551 аптеке
от 72,85 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Тева Украина
Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Тева Украина
В 985 аптеках
от 69,51 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1161 аптеке
от 21,86 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 179 аптеках
от 73,10 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1149 аптеках
от 40,17 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02152, Киев, просп. П. Тычины, 1 В, 9 этаж
+380445947080
+380445947080
www.teva.ua
Найдено: 18 препаратов
Аджови™ раствор для инъекций, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1; Тева Украина
Аджови™ Раствор для инъекций, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1 Тева Украина
В 34 аптеках
от 16798,81 грн
Цены в аптеках
Азомекс таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Азомекс Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 63 аптеках
от 97,92 грн
Цены в аптеках
Азомекс таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Азомекс Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 108 аптеках
от 159,17 грн
Цены в аптеках
Алерон таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Тева Украина
Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Тева Украина
В 862 аптеках
от 61,00 грн
Цены в аптеках
Алерон таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 943 аптеках
от 179,13 грн
Цены в аптеках
Алмагель® суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Украина
Алмагель® Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина
В 897 аптеках
от 221,52 грн
Цены в аптеках
Алмагель® суспензия оральная, флакон, 170 мл, № 1; Тева Украина
Алмагель® Суспензия оральная, флакон, 170 мл, № 1 Тева Украина
В 980 аптеках
от 105,70 грн
Цены в аптеках
Алмагель® А суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Украина
Алмагель® А Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина
В 401 аптеке
от 265,83 грн
Цены в аптеках
Алмагель® А суспензия оральная, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Тева Украина
Алмагель® А Суспензия оральная, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина
В 1138 аптеках
от 130,30 грн
Цены в аптеках
Алмагель® Нео суспензия для перорального применения, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Украина
Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина
В 987 аптеках
от 236,81 грн
Цены в аптеках
Алмагель® Нео суспензия для перорального применения, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Тева Украина
Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина
В 1035 аптеках
от 122,69 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина
В 1 аптеке
от 53,46 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина
В 234 аптеках
от 158,52 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Тева Украина
Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Тева Украина
В 551 аптеке
от 72,85 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Тева таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Тева Украина
Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Тева Украина
В 985 аптеках
от 69,51 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1161 аптеке
от 21,86 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 179 аптеках
от 73,10 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1149 аптеках
от 40,17 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 12
Стандартизація фармацевтичної продукції