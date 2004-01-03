Список производителейТТева Украина Производитель: Тева Украина ООО «Тева Украина» 02152, Киев, просп. П. Тычины, 1 В, 9 этаж +380445947080 +380445947080 www.teva.ua Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Аджови™ Раствор для инъекций, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1 Тева Украина В 34 аптеках от 16798,81 грн Цены в аптеках Азомекс Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 63 аптеках от 97,92 грн Цены в аптеках Азомекс Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 108 аптеках от 159,17 грн Цены в аптеках Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Тева Украина В 862 аптеках от 61,00 грн Цены в аптеках Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 943 аптеках от 179,13 грн Цены в аптеках Алмагель® Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина В 897 аптеках от 221,52 грн Цены в аптеках Алмагель® Суспензия оральная, флакон, 170 мл, № 1 Тева Украина В 980 аптеках от 105,70 грн Цены в аптеках Алмагель® А Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина В 401 аптеке от 265,83 грн Цены в аптеках Алмагель® А Суспензия оральная, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина В 1138 аптеках от 130,30 грн Цены в аптеках Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина В 987 аптеках от 236,81 грн Цены в аптеках Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина В 1035 аптеках от 122,69 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина В 1 аптеке от 53,46 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина В 234 аптеках от 158,52 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Тева Украина В 551 аптеке от 72,85 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Тева Украина В 985 аптеках от 69,51 грн Цены в аптеках Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 1161 аптеке от 21,86 грн Цены в аптеках Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Тева Украина В 179 аптеках от 73,10 грн Цены в аптеках Амлодипин-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 1149 аптеках от 40,17 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 12 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 02152, Киев, просп. П. Тычины, 1 В, 9 этаж +380445947080 +380445947080 www.teva.ua Найдено: 18 препаратов Плитка Список Аджови™ Раствор для инъекций, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1 Тева Украина В 34 аптеках от 16798,81 грн Цены в аптеках Азомекс Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 63 аптеках от 97,92 грн Цены в аптеках Азомекс Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 108 аптеках от 159,17 грн Цены в аптеках Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Тева Украина В 862 аптеках от 61,00 грн Цены в аптеках Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 943 аптеках от 179,13 грн Цены в аптеках Алмагель® Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина В 897 аптеках от 221,52 грн Цены в аптеках Алмагель® Суспензия оральная, флакон, 170 мл, № 1 Тева Украина В 980 аптеках от 105,70 грн Цены в аптеках Алмагель® А Суспензия оральная, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина В 401 аптеке от 265,83 грн Цены в аптеках Алмагель® А Суспензия оральная, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина В 1138 аптеках от 130,30 грн Цены в аптеках Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Украина В 987 аптеках от 236,81 грн Цены в аптеках Алмагель® Нео Суспензия для перорального применения, флакон, 170 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тева Украина В 1035 аптеках от 122,69 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 40 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина В 1 аптеке от 53,46 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Раствор оральный, 7,5 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, с дозирующим стаканчиком, с дозир. стаканч., № 1 Тева Украина В 234 аптеках от 158,52 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Тева Украина В 551 аптеке от 72,85 грн Цены в аптеках Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Тева Украина В 985 аптеках от 69,51 грн Цены в аптеках Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 1161 аптеке от 21,86 грн Цены в аптеках Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Тева Украина В 179 аптеках от 73,10 грн Цены в аптеках Амлодипин-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 1149 аптеках от 40,17 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 12 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду