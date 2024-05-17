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Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл с мерной ложкой, №1 - Львов (135585) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
39,60 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, ул. Лосятинская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
51,86 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (9)
44,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
47,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (4)
47,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (6)
55,70
Экономия: -12,87 грн
42,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
Всего: упаковка (3)
55,51
Экономия: -12,68 грн
42,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/2
Всего: упаковка (1)
55,70
Экономия: -12,87 грн
42,83 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
59,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
62,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
39,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
61,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
57,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (2)
49,63 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
46,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
51,00
Экономия: -6,00 грн
45,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
49,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (4)
49,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -3,00 грн
45,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (1)
23,10 грн