Новости медицины и фармации

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции По оценкам Общества борьбы с болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s Society), у 5–20% лиц в возрасте старше 65 лет отмечаются умеренные когнитивные нарушения (УКН). Это еще не деменция, но в большинстве случаев УКН прогрессируют и со временем трансформируются в деменцию. Распространенность деменции у лиц в возрасте 65–69 лет составляет 1–2%, повышается до 20–25% у пациентов в возрасте 85–89 […]

Алопеция, или Почему выпадают волосы? Алопеция — это чрезмерное выпадение волос. Выпадение волос может затронуть только волосистую часть головы и/или тело и может быть временным или постоянным. Из-за чего выпадают волосы? Алопеция может развиваться под влиянием различных факторов, включая наследственность, гормональные изменения, заболевания или естественный процесс старения. Алопеция диагностируется у мужчин. У женщин в период менопаузы все чаще возникает фронтальная […]

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — наиболее распространенная группа нозологий. Чаще всего причиной ОРЗ являются вирусы, гораздо реже — бактерии. В осенне-зимний период отмечается сезонное повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что связано с высокой циркуляцией вирусных патогенов и снижением резистентности организма на фоне погодных условий. Тактика лечения ОРВИ Клиническая картина ОРВИ характеризуется интоксикационным и […]

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия? Артериальная гипотензия — это снижение артериального давления ниже следующих показателей: систолического <90 мм рт. ст.; диастолического <60 мм рт. ст. То, что для одного человека считается низким давлением, для другого может быть нормой. Низкое давление может не вызывать заметных симптомов. Выраженная артериальная гипотензия может привести к обмороку, травмам, связанным с падением, снижению обеспечения тканей и […]

Что следует знать о рассеянном склерозе? Рассеянный склероз (РС) — это хроническое неврологическое заболевание, вызывающее поражение центральной нервной системы и ведущее к устойчивой утрате трудоспособности. Рассеянный склероз: причины Причина развития этого заболевания до конца не исследована. При рассеянном склерозе развиваются воспаление, демиелинизация, глиоз и гибель нейронов. Основной механизм развития поражений — аутоиммунный. Патологические периваскулярные лимфоцитарные инфильтраты и макрофаги вызывают деградацию миелиновых […]

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии Мигрень представляет собой особую форму первичной головной боли. Она характеризуется повторяющимися приступами выраженной пульсирующей головной боли, часто сопровождающимися аурой — комплексом преходящих неврологических симптомов, предшествующих головной боли. Согласно статистике, у около 15–20% населения отмечается мигрень в той или иной форме. Мигрень с аурой — это довольно распространенное состояние, которое фиксируется у около 30% пациентов с […]

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение Лайм-боррелиоз — зоонозная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи, которую вызывают микроорганизмы Borrelia burgdorferi (реже — B. mayonii). Естественным резервуаром боррелий являются грызуны, птицы, олени и крупный рогатый скот. Переносчиком являются иксодовые клещи (Ixodes scapularis и I. pacificus): человек заражается при укусе клеща, инфицированного боррелиями. Возможность передачи Лайм-боррелиоза от человека к человеку на сегодня не доказана. Наибольшее количество заболеваний регистрируется […]

Сахарный диабет: что следует знать о болезни? На сегодня сахарный диабет является одним из самых распространенных хронических заболеваний в стране и мире. Что такое сахарный диабет? Сахарный диабет — метаболическое заболевание, сопровождающееся неадекватно повышенным уровнем глюкозы в плазме крови. Выделяют несколько типов сахарного диабета, включая I, II тип, диабет зрелого возраста (MODY), гестационный, неонатальный диабет и вторичные причины, обусловленные эндокринопатиями, применением стероидов […]

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры Для аллергиков период цветения растений нередко превращается в настоящее испытание. Особенно тяжело переносятся проявления гиперчувствительности к пыльце амброзии — сорной травы, чей пик цветения приходится на конец лета и начало осени. Одно такое растение способно производить огромное количество мельчайшей пыльцы, которая разносится ветром на десятки километров, провоцируя развитие поллиноза даже у тех, кто ранее не […]

Чем опасен инфаркт миокарда? Что такое инфаркт миокарда? Инфаркт миокарда — это одна из форм нестабильной ишемической болезни сердца (ИБС). Острый инфаркт миокарда, или сердечный приступ, возникает, когда приток крови к сердцу резко снижается или блокируется. Закупорка обычно развивается из-за образования атеросклеротических бляшек в стенках коронарных сосудов, их разрыва и образования тромбов или вазоспазма. Отсутствие кровотока приводит к повреждению […]

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта Глоссалгия, или глоссодиния, или синдром жжения полости рта (СЖПР) — хроническое заболевание полости рта, характеризующееся ощущением периодического или постоянного чувства жжения во рту без явной причины, которое не сопровождается видимыми воспалительными или другими морфологическими изменениями. По данным статистики, частота глоссалгии среди болезней орофациальной области (рта, зубов и челюсти) составляет 1–2%. Нозологическая форма «глоссодиния» представлена в […]