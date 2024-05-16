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Амброксол-Дарница таблетки 30 мг контурная ячейковая упаковка пачка, №20 - Львов (39296) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
43,47
Экономия: -5,48 грн
37,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (10), контурная ячейковая упаковка (1)
30,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
44,92
Экономия: -14,18 грн
30,74 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
51,10
Экономия: -16,20 грн
34,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
38,70
Экономия: -5,99 грн
32,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
50,60
Экономия: -15,70 грн
34,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (8), контурная ячейковая упаковка (1)
44,78
Экономия: -14,04 грн
30,74 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
40,40
Экономия: -5,54 грн
34,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
54,40
Экономия: -19,54 грн
34,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (9)
47,80
Экономия: -12,94 грн
34,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (6)
39,00
Экономия: -4,14 грн
34,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (7)
48,64
Экономия: -13,78 грн
34,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
44,23
Экономия: -13,51 грн
30,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (5)
51,33
Экономия: -16,47 грн
34,86 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
49,10
Экономия: -14,20 грн
34,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (5)
54,40
Экономия: -19,54 грн
34,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
44,85
Экономия: -10,44 грн
34,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (5)
50,00
Экономия: -15,14 грн
34,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (3)
47,00
Экономия: -12,14 грн
34,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (5)
37,00
Экономия: -2,14 грн
34,86 грн