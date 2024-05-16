Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол-ЗдоровьеЦены в аптеках

Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львов (42575) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
43,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
41,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (2)
45,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
44,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
36,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Щурата, 5/7
Всего: упаковка (1)
43,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
Всего: упаковка (2)
41,70 грн
В других городах:
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Зубра, ул. Школьная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
36,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (2)
39,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
36,87 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
47,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
Всего: упаковка (2)
47,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
Всего: упаковка (2)
47,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
46,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Всего: упаковка (1)
36,84 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (2)
45,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Лишинских, 11/1
Всего: упаковка (1)
39,50 грн