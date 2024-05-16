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Аброл® раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон 100 мл с шприцем-дозатором 5 мл, №1 - Львов (662543) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
137,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
137,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
135,45
Экономия: -6,15 грн
129,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
138,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
138,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
137,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
165,50
Экономия: -36,20 грн
129,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
138,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
137,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
186,80
Экономия: -56,20 грн
130,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
137,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
124,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
129,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
170,99
Экономия: -41,69 грн
129,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
144,45
Экономия: -15,15 грн
129,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
138,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
137,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
160,50
Экономия: -31,20 грн
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -43,20 грн
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
137,00 грн