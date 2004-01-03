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Производитель: Киевский витаминный завод

АО "Киевский витаминный завод"
04073, Киев, ул. Копыловская, 38
+380444610316
+380444610316
www.vitamin.com.ua
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Найдено: 18 препаратов
Аваналав® таблетки, 50 мг, блистер, № 4; Киевский витаминный завод
Аваналав® Таблетки, 50 мг, блистер, № 4 Киевский витаминный завод
В 348 аптеках
от 368,49 грн
Цены в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блистер, № 1; Киевский витаминный завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блистер, № 1 Киевский витаминный завод
В 401 аптеке
от 190,24 грн
Цены в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блистер, № 4; Киевский витаминный завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блистер, № 4 Киевский витаминный завод
В 188 аптеках
от 505,38 грн
Цены в аптеках
Аденорм капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30; Киевский витаминный завод
Аденорм Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30 Киевский витаминный завод
В 1105 аптеках
от 203,58 грн
Цены в аптеках
АЕВИТ ПРЕМИУМ капсулы мягкие, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
АЕВИТ ПРЕМИУМ Капсулы мягкие, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1113 аптеках
от 164,72 грн
Цены в аптеках
Аевит® капсулы мягкие, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Аевит® Капсулы мягкие, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 883 аптеках
от 102,09 грн
Цены в аптеках
Аевит® капсулы мягкие, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Аевит® Капсулы мягкие, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 928 аптеках
от 113,72 грн
Цены в аптеках
Азапин таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Киевский витаминный завод
Азапин Таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Киевский витаминный завод
В 529 аптеках
от 23,57 грн
Цены в аптеках
Азапин таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Киевский витаминный завод
Азапин Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Киевский витаминный завод
В 595 аптеках
от 56,43 грн
Цены в аптеках
Азвестив таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Азвестив Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 766 аптеках
от 117,97 грн
Цены в аптеках
Аллопуринол-КВ таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Киевский витаминный завод
Аллопуринол-КВ Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Киевский витаминный завод
В 933 аптеках
от 82,74 грн
Цены в аптеках
Аллопуринол-КВ таблетки, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Аллопуринол-КВ Таблетки, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 869 аптеках
от 171,68 грн
Цены в аптеках
Альдазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 3; Киевский витаминный завод
Альдазол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 3 Киевский витаминный завод
В 1070 аптеках
от 105,59 грн
Цены в аптеках
Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Альфа-Липон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 337 аптеках
от 204,39 грн
Цены в аптеках
Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Альфа-Липон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1057 аптеках
от 423,55 грн
Цены в аптеках
Амброксол-КВ таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Киевский витаминный завод
Амброксол-КВ Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Киевский витаминный завод
В 38 аптеках
от 11,65 грн
Цены в аптеках
Амидарон таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Амидарон Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 897 аптеках
от 47,48 грн
Цены в аптеках
Аминалон-КВ капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Аминалон-КВ Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 690 аптеках
от 39,86 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Киев, ул. Копыловская, 38
+380444610316
+380444610316
www.vitamin.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Аваналав® таблетки, 50 мг, блистер, № 4; Киевский витаминный завод
Аваналав® Таблетки, 50 мг, блистер, № 4 Киевский витаминный завод
В 348 аптеках
от 368,49 грн
Цены в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блистер, № 1; Киевский витаминный завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блистер, № 1 Киевский витаминный завод
В 401 аптеке
от 190,24 грн
Цены в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блистер, № 4; Киевский витаминный завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блистер, № 4 Киевский витаминный завод
В 188 аптеках
от 505,38 грн
Цены в аптеках
Аденорм капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30; Киевский витаминный завод
Аденорм Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30 Киевский витаминный завод
В 1105 аптеках
от 203,58 грн
Цены в аптеках
АЕВИТ ПРЕМИУМ капсулы мягкие, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
АЕВИТ ПРЕМИУМ Капсулы мягкие, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1113 аптеках
от 164,72 грн
Цены в аптеках
Аевит® капсулы мягкие, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Аевит® Капсулы мягкие, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 883 аптеках
от 102,09 грн
Цены в аптеках
Аевит® капсулы мягкие, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Аевит® Капсулы мягкие, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 928 аптеках
от 113,72 грн
Цены в аптеках
Азапин таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Киевский витаминный завод
Азапин Таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Киевский витаминный завод
В 529 аптеках
от 23,57 грн
Цены в аптеках
Азапин таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Киевский витаминный завод
Азапин Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Киевский витаминный завод
В 595 аптеках
от 56,43 грн
Цены в аптеках
Азвестив таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Азвестив Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 766 аптеках
от 117,97 грн
Цены в аптеках
Аллопуринол-КВ таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Киевский витаминный завод
Аллопуринол-КВ Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Киевский витаминный завод
В 933 аптеках
от 82,74 грн
Цены в аптеках
Аллопуринол-КВ таблетки, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Аллопуринол-КВ Таблетки, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 869 аптеках
от 171,68 грн
Цены в аптеках
Альдазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 3; Киевский витаминный завод
Альдазол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 3 Киевский витаминный завод
В 1070 аптеках
от 105,59 грн
Цены в аптеках
Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Альфа-Липон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 337 аптеках
от 204,39 грн
Цены в аптеках
Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Альфа-Липон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1057 аптеках
от 423,55 грн
Цены в аптеках
Амброксол-КВ таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Киевский витаминный завод
Амброксол-КВ Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Киевский витаминный завод
В 38 аптеках
от 11,65 грн
Цены в аптеках
Амидарон таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Амидарон Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 897 аптеках
от 47,48 грн
Цены в аптеках
Аминалон-КВ капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Аминалон-КВ Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 690 аптеках
от 39,86 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції