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Список производителейММСК ФАРМА

Производитель: МСК ФАРМА

Маркетирующая компания в Украине - ООО «МСК ФАРМА»
04112, Киев, ул. Дегтяревская, 62
+380444565521
+380444565521
www.mck.in.ua
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Найдено: 9 препаратов
Назик® спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1; Cassella-med
Назик® Спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1 Cassella-med
В 851 аптеке
от 115,93 грн
Цены в аптеках
Назик® для детей спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1; Cassella-med
Назик® для детей Спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1 Cassella-med
В 395 аптеках
от 104,83 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® леденцы, блистер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® Леденцы, блистер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 151 аптеке
от 117,00 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® без сахара леденцы, блистер, № 16; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® без сахара Леденцы, блистер, № 16 Klosterfrau Healthcare Group
В 594 аптеках
от 98,35 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® шалфей леденцы, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® шалфей Леденцы, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 744 аптеках
от 123,74 грн
Цены в аптеках
Соледум® форте капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
В 462 аптеках
от 188,60 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® вишня леденцы, блистер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® вишня Леденцы, блистер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
Нет в наличии
Нео-Бронхол® пастилки, 15 мг, блистер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Бронхол® Пастилки, 15 мг, блистер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
Нет в наличии
Соледум® форте капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 50; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 50 Klosterfrau Healthcare Group
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04112, Киев, ул. Дегтяревская, 62
+380444565521
+380444565521
www.mck.in.ua
Найдено: 9 препаратов
Назик® спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1; Cassella-med
Назик® Спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1 Cassella-med
В 851 аптеке
от 115,93 грн
Цены в аптеках
Назик® для детей спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1; Cassella-med
Назик® для детей Спрей назальный, раствор, флакон, 10 мл, с насадкой в коробке, с насадкой в коробке, № 1 Cassella-med
В 395 аптеках
от 104,83 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® леденцы, блистер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® Леденцы, блистер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 151 аптеке
от 117,00 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® без сахара леденцы, блистер, № 16; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® без сахара Леденцы, блистер, № 16 Klosterfrau Healthcare Group
В 594 аптеках
от 98,35 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® шалфей леденцы, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® шалфей Леденцы, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 744 аптеках
от 123,74 грн
Цены в аптеках
Соледум® форте капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
В 462 аптеках
от 188,60 грн
Цены в аптеках
Нео-Ангин® вишня леденцы, блистер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангин® вишня Леденцы, блистер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
Нет в наличии
Нео-Бронхол® пастилки, 15 мг, блистер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Бронхол® Пастилки, 15 мг, блистер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
Нет в наличии
Соледум® форте капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 50; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсулы гастрорезистентные, 200 мг, блистер, № 50 Klosterfrau Healthcare Group
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції