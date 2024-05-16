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Амброксол таблетки 30 мг блистер тм Solution Pharm, №20 - Львов (904274) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (6)
38,02 грн
В других городах:
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Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (10)
38,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (8)
38,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (3)
38,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (5)
38,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
38,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (7)
38,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (4)
38,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (9)
38,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (3)
38,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
38,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (7)
38,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (3)
38,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (4)
38,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (1)
38,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
38,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (2)
38,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
Всего: упаковка (2)
38,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (4)
38,02 грн