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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Львов (39298) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (8)
41,88
Экономия: -3,87 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (5)
42,06
Экономия: -4,05 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (6)
42,04
Экономия: -4,03 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (11)
41,53
Экономия: -3,52 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (8)
42,12
Экономия: -4,11 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (23)
42,33
Экономия: -4,32 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (3)
41,69
Экономия: -3,68 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (6)
42,11
Экономия: -4,10 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (8)
41,66
Экономия: -3,65 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (18)
41,94
Экономия: -3,93 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
42,20
Экономия: -4,19 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (4)
41,38
Экономия: -3,37 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (9)
41,22
Экономия: -3,21 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (17)
41,46
Экономия: -3,45 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (14)
42,77
Экономия: -4,76 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (8)
41,22
Экономия: -3,21 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (11)
41,33
Экономия: -3,32 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (13)
41,81
Экономия: -3,80 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (15)
41,52
Экономия: -3,51 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (20)
41,69
Экономия: -3,68 грн
38,01 грн