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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львов (112598) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
82,31
Экономия: -29,44 грн
52,87 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (17)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
55,15
Экономия: -1,65 грн
53,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (13)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Рудки, ул. Самборская, 6
Всего: упаковка (1)
68,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (3)
70,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (11)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн