Активные веществаА Активные вещества: А L А Б В Г Д Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Я АБАКАВИР (ABACAVIRUM) АБИРАТЕРОН (ABIRATERONE) АВАНАФИЛ (AVANAFILUM) АГАЛЬСИДАЗА АЛЬФА (AGALSIDASE ALFA) АГОМЕЛАТИН (AGOMELATINUM) АДАЛИМУМАБ (ADALIMUMAB) АДАПАЛЕН (ADAPALENUM) АДЕМЕТИОНИН (ADEMETIONINUM) АЗАТИОПРИН (AZATHIOPRINUM) Азацитидин (Azacitidinum) АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM AZELAICUM) АЗЕЛАСТИН (AZELASTINUM) АЗИЛСАРТАНА МЕДОКСОМИЛ (AZILSARTANUM MEDOXOMILUM) АЗИТРОМИЦИН (AZITHROMYCINUM) АЗОТА ЗАКИСЬ* (NITROGENIUM OXYDULATUM*) АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ* (ACORUS CALAMUS*) АКСИТИНИБ (AXITINIB) АЛАНИН (ALANINUM) АЛЕКТИНИБ (ALECTINIBUM) АЛЕМТУЗУМАБ (ALEMTUZUMABUM) 1 2 3 4 5