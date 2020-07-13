Об издании

Компендиум 2019 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко — К.: МОРИОН, 2019. — 2480 с.

В справочнике обобщена и систематизирована информация о 5840 отечественных и зарубежных лекарственных препаратах в 10 229 лекарственных формах, представленных на фармацевтическом рынке Украины производителями из 65 стран мира. Описаны фармакологические свойства и даны рекомендации по применению препаратов в соответствии с их торговыми названиями. Приведено описание ряда действующих веществ. Указаны состав, форма выпуска и принадлежность к фармакологическим группам всех включенных в справочник препаратов. В справочнике также представлена информация о 238 диетических добавках к пище в 299 формах выпуска, 56 медицинских изделиях в 62 формах выпуска и 29 косметических средствах в 41 формах выпуска.

Для врачей различных специальностей, провизоров, фармацевтов, студентов медицинских и фармацевтических высших учебных заведений.

УДК 615.11(035)

ISBN 978-966-2066-75-3

© МОРІОН, 2019