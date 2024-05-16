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Амброксол таблетки 0,03 г блистер в пачке, №20 - Львов (187578) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
Всего: упаковка (1)
6,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
24,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (18), блистер (1)
23,06
Экономия: -2,16 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (26)
19,60
Экономия: -3,07 грн
16,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (26)
19,88
Экономия: -3,35 грн
16,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (28)
25,57
Экономия: -4,40 грн
21,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (30)
24,61
Экономия: -4,40 грн
20,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
30,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (25), блистер (1)
22,45
Экономия: -2,22 грн
20,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
30,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (8)
30,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (30)
24,76
Экономия: -3,56 грн
21,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (22)
23,02
Экономия: -2,12 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вишняковская, 9
Всего: упаковка (24)
19,85
Экономия: -3,29 грн
16,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (25)
17,98
Экономия: -1,36 грн
16,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (25)
23,93
Экономия: -2,86 грн
21,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123/2-А
Всего: упаковка (6)
23,01
Экономия: -2,84 грн
20,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
22,97
Экономия: -1,16 грн
21,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
23,51
Экономия: -1,70 грн
21,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
25,03
Экономия: -3,36 грн
21,67 грн