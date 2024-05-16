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Аброл® SR таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Львов (150192) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
137,10
Экономия: -11,40 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -41,20 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
165,20
Экономия: -39,50 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
156,70
Экономия: -31,00 грн
125,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
168,95
Экономия: -5,07 грн
163,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Пулюя Ивана, 40
Всего: упаковка (1)
126,50
Экономия: -26,60 грн
99,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (1)
163,50
Экономия: -37,80 грн
125,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (2)
100,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
155,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (2)
155,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
145,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
154,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (1)
159,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тарнавского, 104-Б
Всего: упаковка (1)
153,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панча Петра, 18-В
Всего: упаковка (1)
149,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
Всего: упаковка (1)
146,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 117
Всего: упаковка (1)
157,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
144,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
145,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
150,20 грн