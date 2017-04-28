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Производитель: Дарница

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница"
02093, Киев, ул. Бориспольская, 13
+380442077305
www.darnitsa.ua
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Найдено: 18 препаратов
Адреналин-Дарница раствор для инъекций, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Адреналин-Дарница Раствор для инъекций, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 571 аптеке
от 109,69 грн
Цены в аптеках
Азицин® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 3; Дарница
Азицин® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарница
В 826 аптеках
от 120,80 грн
Цены в аптеках
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Алоэ экстракт жидкий-Дарница Экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 932 аптеках
от 125,33 грн
Цены в аптеках
Альфахолин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Альфахолин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
В 172 аптеках
от 446,10 грн
Цены в аптеках
Альфахолин раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Дарница
Альфахолин Раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Дарница
В 410 аптеках
от 489,47 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Дарница таблетки, 30 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20; Дарница
Амброксол-Дарница Таблетки, 30 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарница
В 842 аптеках
от 27,56 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота порошок для орального применения, 1 г, пакет, № 10; Корпорация Здоровье
Аминокапроновая кислота Порошок для орального применения, 1 г, пакет, № 10 Корпорация Здоровье
В 47 аптеках
от 145,87 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота порошок для орального применения, 1 г, саше, № 10; Исток-Плюс
Аминокапроновая кислота Порошок для орального применения, 1 г, саше, № 10 Исток-Плюс
В 352 аптеках
от 130,60 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Аминокапроновая кислота Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 156 аптеках
от 60,50 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота таблетки, 500 мг, контейнер, № 20; Фитофарм
Аминокапроновая кислота Таблетки, 500 мг, контейнер, № 20 Фитофарм
В 1 аптеке
от 72,50 грн
Цены в аптеках
Амиодарон-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Амиодарон-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 821 аптеке
от 58,10 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Дарница таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Амлодипин-Дарница Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 881 аптеке
от 11,34 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Дарница таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Амлодипин-Дарница Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 884 аптеках
от 20,20 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Дарница раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Анальгин-Дарница Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 1178 аптеках
от 60,91 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Анальгин-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 1217 аптеках
от 16,17 грн
Цены в аптеках
Аргитек раствор для инфузий, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарница
Аргитек Раствор для инфузий, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарница
В 446 аптеках
от 92,40 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 912 аптеках
от 37,80 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 773 аптеках
от 48,97 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 27
Стандартизація фармацевтичної продукції
02093, Киев, ул. Бориспольская, 13
+380442077305
www.darnitsa.ua
Найдено: 18 препаратов
Адреналин-Дарница раствор для инъекций, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Адреналин-Дарница Раствор для инъекций, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 571 аптеке
от 109,69 грн
Цены в аптеках
Азицин® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 3; Дарница
Азицин® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарница
В 826 аптеках
от 120,80 грн
Цены в аптеках
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Алоэ экстракт жидкий-Дарница Экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 932 аптеках
от 125,33 грн
Цены в аптеках
Альфахолин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Альфахолин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
В 172 аптеках
от 446,10 грн
Цены в аптеках
Альфахолин раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Дарница
Альфахолин Раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Дарница
В 410 аптеках
от 489,47 грн
Цены в аптеках
Амброксол-Дарница таблетки, 30 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20; Дарница
Амброксол-Дарница Таблетки, 30 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарница
В 842 аптеках
от 27,56 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота порошок для орального применения, 1 г, пакет, № 10; Корпорация Здоровье
Аминокапроновая кислота Порошок для орального применения, 1 г, пакет, № 10 Корпорация Здоровье
В 47 аптеках
от 145,87 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота порошок для орального применения, 1 г, саше, № 10; Исток-Плюс
Аминокапроновая кислота Порошок для орального применения, 1 г, саше, № 10 Исток-Плюс
В 352 аптеках
от 130,60 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Аминокапроновая кислота Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 156 аптеках
от 60,50 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота таблетки, 500 мг, контейнер, № 20; Фитофарм
Аминокапроновая кислота Таблетки, 500 мг, контейнер, № 20 Фитофарм
В 1 аптеке
от 72,50 грн
Цены в аптеках
Амиодарон-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Амиодарон-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 821 аптеке
от 58,10 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Дарница таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Амлодипин-Дарница Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 881 аптеке
от 11,34 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Дарница таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Амлодипин-Дарница Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 884 аптеках
от 20,20 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Дарница раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Анальгин-Дарница Раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 1178 аптеках
от 60,91 грн
Цены в аптеках
Анальгин-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Анальгин-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 1217 аптеках
от 16,17 грн
Цены в аптеках
Аргитек раствор для инфузий, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарница
Аргитек Раствор для инфузий, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарница
В 446 аптеках
от 92,40 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 912 аптеках
от 37,80 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 773 аптеках
от 48,97 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 27
Стандартизація фармацевтичної продукції