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Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер, №20 - Львов (52065) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (30)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (10)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
51,92
Экономия: -18,38 грн
33,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
54,72
Экономия: -21,18 грн
33,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
40,80
Экономия: -7,26 грн
33,54 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (23)
55,10
Экономия: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (22), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (20)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (10)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (7), блистер (1)
51,10
Экономия: -1,90 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (24)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (27)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (11)
55,10
Экономия: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (9), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (19), блистер (1)
53,40
Экономия: -4,20 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (17)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (19)
51,10
Экономия: -1,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (10), блистер (1)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (36)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (9)
55,00
Экономия: -5,80 грн
49,20 грн