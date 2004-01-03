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Производитель: Organosyn Life Sciences

ООО «ОРГАНОСИН ЛТД»
03022, Киев, ул. Амурская, 6Л, БЦ "Форум Сити Гарден"
+38 (044) 300-20-46
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Найдено: 18 препаратов
Бриомосс пастилки, № 24; Organosyn Life Sciences
Бриомосс Пастилки, № 24 Organosyn Life Sciences
В 337 аптеках
от 143,12 грн
Цены в аптеках
Бриомосс Сильвер Спрей спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1; Global Pharma CM
Бриомосс Сильвер Спрей Спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1 Global Pharma CM
В 736 аптеках
от 187,61 грн
Цены в аптеках
Зокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Organosyn Life Sciences
В 671 аптеке
от 101,98 грн
Цены в аптеках
Зотек®-200 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-200 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 213 аптеках
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Зотек®-300 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-300 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 385 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Зотек®-400 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-400 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 1046 аптеках
от 76,04 грн
Цены в аптеках
ИАРИКЛИН СПРЕЙ спрей ушной, 20 мл, № 1; Organosyn Life Sciences
ИАРИКЛИН СПРЕЙ Спрей ушной, 20 мл, № 1 Organosyn Life Sciences
В 515 аптеках
от 254,87 грн
Цены в аптеках
ИзиДу капсулы, № 30; Organosyn Life Sciences
ИзиДу Капсулы, № 30 Organosyn Life Sciences
В 967 аптеках
от 212,56 грн
Цены в аптеках
Инвитол капсулы, № 30; Organosyn Life Sciences
Инвитол Капсулы, № 30 Organosyn Life Sciences
В 259 аптеках
от 472,75 грн
Цены в аптеках
Инвитол капсулы, № 60; Organosyn Life Sciences
Инвитол Капсулы, № 60 Organosyn Life Sciences
В 348 аптеках
от 875,95 грн
Цены в аптеках
Комбиспазм® таблетки, блистер в пачке, № 20; Organosyn Life Sciences
Комбиспазм® Таблетки, блистер в пачке, № 20 Organosyn Life Sciences
В 836 аптеках
от 97,12 грн
Цены в аптеках
Комбиспазм® таблетки, блистер в пачке, № 100; Organosyn Life Sciences
Комбиспазм® Таблетки, блистер в пачке, № 100 Organosyn Life Sciences
В 813 аптеках
от 471,63 грн
Цены в аптеках
Мелафреш таблетки сублингвальные, № 60; Органосин ЛТД
Мелафреш Таблетки сублингвальные, № 60 Органосин ЛТД
В 94 аптеках
от 322,03 грн
Цены в аптеках
Неотризол® таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторм в коробке, с аппликаторм в коробке, № 8; Organosyn Life Sciences
Неотризол® Таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторм в коробке, с аппликаторм в коробке, № 8 Organosyn Life Sciences
В 8 аптеках других городов
от 333,87 грн
Цены в других городах
Нормоменс капсулы, № 30; Organosyn Life Sciences
Нормоменс Капсулы, № 30 Organosyn Life Sciences
В 23 аптеках других городов
от 186,00 грн
Цены в других городах
Нормоменс капсулы, № 60; Organosyn Life Sciences
Нормоменс Капсулы, № 60 Organosyn Life Sciences
В 737 аптеках
от 428,40 грн
Цены в аптеках
Нормоцикл капсулы, № 60; Organosyn Life Sciences
Нормоцикл Капсулы, № 60 Organosyn Life Sciences
В 299 аптеках
от 403,92 грн
Цены в аптеках
Омзол порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10; Organosyn Life Sciences
Омзол Порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10 Organosyn Life Sciences
В 46 аптеках
от 700,90 грн
Цены в аптеках
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03022, Киев, ул. Амурская, 6Л, БЦ "Форум Сити Гарден"
+38 (044) 300-20-46
Найдено: 18 препаратов
Бриомосс пастилки, № 24; Organosyn Life Sciences
Бриомосс Пастилки, № 24 Organosyn Life Sciences
В 337 аптеках
от 143,12 грн
Цены в аптеках
Бриомосс Сильвер Спрей спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1; Global Pharma CM
Бриомосс Сильвер Спрей Спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1 Global Pharma CM
В 736 аптеках
от 187,61 грн
Цены в аптеках
Зокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Organosyn Life Sciences
В 671 аптеке
от 101,98 грн
Цены в аптеках
Зотек®-200 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-200 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 213 аптеках
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Зотек®-300 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-300 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 385 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Зотек®-400 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-400 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 1046 аптеках
от 76,04 грн
Цены в аптеках
ИАРИКЛИН СПРЕЙ спрей ушной, 20 мл, № 1; Organosyn Life Sciences
ИАРИКЛИН СПРЕЙ Спрей ушной, 20 мл, № 1 Organosyn Life Sciences
В 515 аптеках
от 254,87 грн
Цены в аптеках
ИзиДу капсулы, № 30; Organosyn Life Sciences
ИзиДу Капсулы, № 30 Organosyn Life Sciences
В 967 аптеках
от 212,56 грн
Цены в аптеках
Инвитол капсулы, № 30; Organosyn Life Sciences
Инвитол Капсулы, № 30 Organosyn Life Sciences
В 259 аптеках
от 472,75 грн
Цены в аптеках
Инвитол капсулы, № 60; Organosyn Life Sciences
Инвитол Капсулы, № 60 Organosyn Life Sciences
В 348 аптеках
от 875,95 грн
Цены в аптеках
Комбиспазм® таблетки, блистер в пачке, № 20; Organosyn Life Sciences
Комбиспазм® Таблетки, блистер в пачке, № 20 Organosyn Life Sciences
В 836 аптеках
от 97,12 грн
Цены в аптеках
Комбиспазм® таблетки, блистер в пачке, № 100; Organosyn Life Sciences
Комбиспазм® Таблетки, блистер в пачке, № 100 Organosyn Life Sciences
В 813 аптеках
от 471,63 грн
Цены в аптеках
Мелафреш таблетки сублингвальные, № 60; Органосин ЛТД
Мелафреш Таблетки сублингвальные, № 60 Органосин ЛТД
В 94 аптеках
от 322,03 грн
Цены в аптеках
Неотризол® таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторм в коробке, с аппликаторм в коробке, № 8; Organosyn Life Sciences
Неотризол® Таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторм в коробке, с аппликаторм в коробке, № 8 Organosyn Life Sciences
В 8 аптеках других городов
от 333,87 грн
Цены в других городах
Нормоменс капсулы, № 30; Organosyn Life Sciences
Нормоменс Капсулы, № 30 Organosyn Life Sciences
В 23 аптеках других городов
от 186,00 грн
Цены в других городах
Нормоменс капсулы, № 60; Organosyn Life Sciences
Нормоменс Капсулы, № 60 Organosyn Life Sciences
В 737 аптеках
от 428,40 грн
Цены в аптеках
Нормоцикл капсулы, № 60; Organosyn Life Sciences
Нормоцикл Капсулы, № 60 Organosyn Life Sciences
В 299 аптеках
от 403,92 грн
Цены в аптеках
Омзол порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10; Organosyn Life Sciences
Омзол Порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10 Organosyn Life Sciences
В 46 аптеках
от 700,90 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції