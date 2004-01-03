Производитель: Organosyn Life SciencesООО «ОРГАНОСИН ЛТД»
03022, Киев, ул. Амурская, 6Л, БЦ "Форум Сити Гарден"
+38 (044) 300-20-46
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Organosyn Life Sciences
от 101,98 грн
Омзол Порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10 Organosyn Life Sciences
от 700,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Organosyn Life Sciences
от 101,98 грн
Омзол Порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10 Organosyn Life Sciences
от 700,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції