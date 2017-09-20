Киев
Производители на букву “О”
ООО "Кусум Фарм"
274 препарата
274 препарата
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Полное название
Группа компаний "Кусум"
Адрес
02092, Киев, ул. Алма-Атинская, 58
Телефон
+380444958288
Электронная почта
[email protected]
Факс
+380444958288
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Алендра®
Таблетки 70 мг блистер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
389,47
грн
в 1221 аптеке других городов
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L-Цет®
Таблетки, покрытые оболочкой 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
728,56
грн
в 1180 аптеках
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Нимид®
Таблетки 100 мг блистер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
249,00
грн
в 1166 аптеках
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Катария
Гранулы 4 г саше 5.6 г в коробке №6
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
177,66
грн
в 1119 аптеках
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Нимид®
Гель для наружного применения 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
76,00
грн
в 1117 аптеках
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Нимид®
Гранулы 100 мг/2 г саше 2 г №30
ООО "Кусум Фарм"
от
316,93
грн
в 1109 аптеках
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Нимид® форте
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
834,30
грн
в 1097 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
256,60
грн
в 1086 аптеках
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Пирантел
Таблетки 250 мг блистер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
274,22
грн
в 1085 аптеках
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Нимид®
Гель для наружного применения 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
189,64
грн
в 1074 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
421,80
грн
в 1063 аптеках
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Лоспирин®
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 75 мг стрип №120
ООО "Кусум Фарм"
от
94,66
грн
в 1042 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блистер №2
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
68,10
грн
в 1005 аптеках
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Виданол®
Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
1200,00
грн
в 997 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блистер №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
40,37
грн
в 992 аптеках
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Волвит®
Таблетки, покрытые оболочкой 5 мг №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
224,74
грн
в 977 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блистер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
124,00
грн
в 964 аптеках
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Ларфикс
Таблетки, покрытые оболочкой 8 мг блистер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
1133,90
грн
в 956 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 200 мг блистер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от
156,77
грн
в 947 аптеках
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Метамин
Таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг №90
ООО "Кусум Фарм"
от
120,80
грн
в 943 аптеках
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