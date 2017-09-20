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Производители на букву “О”

ООО "Кусум Фарм"274 препарата

274 препарата
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Алендра®
Алендра®
Таблетки 70 мг блистер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 389,47 грн
в 1221 аптеке других городов
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L-Цет®
L-Цет®
Таблетки, покрытые оболочкой 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 728,56 грн
в 1180 аптеках
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Нимид®
Нимид®
Таблетки 100 мг блистер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 249,00 грн
в 1166 аптеках
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Катария
Катария
Гранулы 4 г саше 5.6 г в коробке №6
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 177,66 грн
в 1119 аптеках
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Нимид®
Нимид®
Гель для наружного применения 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 76,00 грн
в 1117 аптеках
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Нимид®
Нимид®
Гранулы 100 мг/2 г саше 2 г №30
ООО "Кусум Фарм"
от 316,93 грн
в 1109 аптеках
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Нимид® форте
Нимид® форте
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 834,30 грн
в 1097 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 256,60 грн
в 1086 аптеках
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Пирантел
Пирантел
Таблетки 250 мг блистер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 274,22 грн
в 1085 аптеках
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Нимид®
Нимид®
Гель для наружного применения 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 189,64 грн
в 1074 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 421,80 грн
в 1063 аптеках
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Лоспирин®
Лоспирин®
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 75 мг стрип №120
ООО "Кусум Фарм"
от 94,66 грн
в 1042 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блистер №2
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 68,10 грн
в 1005 аптеках
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Виданол®
Виданол®
Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 1200,00 грн
в 997 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блистер №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 40,37 грн
в 992 аптеках
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Волвит®
Волвит®
Таблетки, покрытые оболочкой 5 мг №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 224,74 грн
в 977 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блистер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 124,00 грн
в 964 аптеках
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Ларфикс
Ларфикс
Таблетки, покрытые оболочкой 8 мг блистер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 1133,90 грн
в 956 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 200 мг блистер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
от 156,77 грн
в 947 аптеках
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Метамин
Метамин
Таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг №90
ООО "Кусум Фарм"
от 120,80 грн
в 943 аптеках
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