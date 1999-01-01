Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X05
Інозин пранобекс
J05A X09
Маравірок
J05A X13
Уміфеновір
J05A X17
Енісамію йодид
J05A X18
Летемовір
J05A X19
Тілорон
J05A X20**
Інші
J05A X25
Балоксавір марбоксил
J05A X27
Фавіпіравір
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Новірин
Таблетки 500 мг блістер в пачці №40
Київський вітамінний завод
від
246,80
грн
в 978 аптеках
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Новірин форте
Таблетки 1000 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
304,95
грн
в 965 аптеках
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Амізон® Макс
Капсули 0,5 г блістер в пачці №20
Фармак
від
419,77
грн
в 964 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №3
ІнтерХім
від
227,01
грн
в 951 аптеці
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Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
218,12
грн
в 902 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №6
ІнтерХім
від
398,07
грн
в 901 аптеці
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Протефлазід®
Краплі флакон скляний 30 мл №1
Екофарм
від
531,50
грн
в 897 аптеках
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Новірин
Сироп 50 мг/мл флакон 120 мл з мірним стаканчиком №1
Київський вітамінний завод
від
189,21
грн
в 865 аптеках
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Протефлазід®
Краплі флакон скляний 50 мл №1
Екофарм
від
841,00
грн
в 827 аптеках
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Флавовір®
Сироп флакон скляний 50 мл з дозуючою емністю №1
Екофарм
від
243,80
грн
в 794 аптеках
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Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №50
Гедеон Ріхтер
від
625,00
грн
в 793 аптеках
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №40
Фармак
від
326,88
грн
в 781 аптеці
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №3
ІнтерХім
від
96,59
грн
в 776 аптеках
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Альтабор
Таблетки 20 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
91,30
грн
в 757 аптеках
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №20
Фармак
від
143,36
грн
в 738 аптеках
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Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №40
Матеріа Медика-Україна
від
425,40
грн
в 727 аптеках
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Гропівірін
Таблетки 500 мг блістер в пачці №50
Фармак
від
325,18
грн
в 707 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №10
ІнтерХім
від
531,16
грн
в 706 аптеках
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Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №20
Гедеон Ріхтер
від
275,30
грн
в 664 аптеках
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Амізончик®
Сироп 10 мг/мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від
149,15
грн
в 656 аптеках
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Форма випуску
капс.
конц. д/р-ну д/інф.
крап.
сироп
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табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. сублінгв.
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0.25 г
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50 мг
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240 мг
250 мг
250 мг/5 мл
300 мг
500 мг
1000 мг
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Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл. 12 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 150 мл
фл. 240 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 30 мл
фл. скляний 50 мл
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Виробник
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
ViiV Healthcare
ІнтерХім
Артериум Корпорация
Астрафарм
Гедеон Ріхтер
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Дальхимфарм
Дарниця ФФ
Екофарм
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекфарм
Материа Медика-Украина
Мікрохім
Ниармедик Плюс / Алекс Фарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Рош Украина
Рош Україна
ТЛП Україна
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
Фармстандарт-Томскхимфарм
Экофарм
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