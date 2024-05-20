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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №6 - Одеса (351791) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 340 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
356,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
435,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
408,14
Економія: -28,08 грн
380,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
404,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
427,50 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
399,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
391,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
427,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (4)
368,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
441,03
Економія: -83,98 грн
357,05 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
392,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
377,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (9)
412,88
Економія: -55,41 грн
357,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
451,99
Економія: -88,77 грн
363,22 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
391,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2), блістер (1)
380,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
377,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
402,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
409,23
Економія: -42,28 грн
366,95 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
400,28
Економія: -36,95 грн
363,33 грн