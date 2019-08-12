Всі аптеки України
Список виробниківФФармак

Виробник: Фармак

АТ "Фармак"
04080, Київ, вул. Кирилівська, 63
(044) 239-19-40
(044) 239-19-40
www.farmak.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 25 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 25 мкг, № 50 Фармак
В 93 аптеках інших міст
від 70,61 грн
Ціни в інших містах
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 50 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 50 мкг, № 50 Фармак
В 315 аптеках
від 65,90 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 100 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 100 мкг, № 50 Фармак
В 306 аптеках
від 82,80 грн
Ціни в аптеках
Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50; Фармак
Авеню® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50 Фармак
В 734 аптеках
від 249,52 грн
Ціни в аптеках
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 28; Фармак
Агнесті® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 28 Фармак
В 432 аптеках
від 293,90 грн
Ціни в аптеках
Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Фармак
Адажио® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 293 аптеках
від 182,80 грн
Ціни в аптеках
Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Фармак
Адажио® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 511 аптеці
від 334,56 грн
Ціни в аптеках
Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Фармак
Адажио® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Фармак
В 435 аптеках
від 590,20 грн
Ціни в аптеках
Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 850 мг, блістер, № 28; Фармак
Айглімет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 850 мг, блістер, № 28 Фармак
В 649 аптеках
від 309,40 грн
Ціни в аптеках
Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 1000 мг, блістер, № 28; Фармак
Айглімет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 1000 мг, блістер, № 28 Фармак
В 844 аптеках
від 393,90 грн
Ціни в аптеках
Айгліп® таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Фармак
Айгліп® Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Фармак
В 751 аптеці
від 320,40 грн
Ціни в аптеках
Айдрінк® порошок для орального розчину, саше, 4.8 г, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10; Фармак
Айдрінк® Порошок для орального розчину, саше, 4.8 г, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10 Фармак
В 273 аптеках
від 185,06 грн
Ціни в аптеках
Айлар® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Фармак
Айлар® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Фармак
В 255 аптеках
від 1148,59 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 471 аптеці
від 9,07 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
В 70 аптеках
від 13,61 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 455 аптеках
від 12,75 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
В 325 аптеках
від 21,12 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Бріон® краплі очні, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Альфа-Бріон® Краплі очні, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 366 аптеках
від 187,70 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 33
Стандартизація фармацевтичної продукції
04080, Київ, вул. Кирилівська, 63
(044) 239-19-40
(044) 239-19-40
www.farmak.ua
Знайдено: 18 препаратів
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 25 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 25 мкг, № 50 Фармак
В 93 аптеках інших міст
від 70,61 грн
Ціни в інших містах
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 50 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 50 мкг, № 50 Фармак
В 315 аптеках
від 65,90 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 100 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 100 мкг, № 50 Фармак
В 306 аптеках
від 82,80 грн
Ціни в аптеках
Авеню® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50; Фармак
Авеню® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50 Фармак
В 734 аптеках
від 249,52 грн
Ціни в аптеках
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 28; Фармак
Агнесті® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 28 Фармак
В 432 аптеках
від 293,90 грн
Ціни в аптеках
Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Фармак
Адажио® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 293 аптеках
від 182,80 грн
Ціни в аптеках
Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Фармак
Адажио® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 511 аптеці
від 334,56 грн
Ціни в аптеках
Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Фармак
Адажио® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Фармак
В 435 аптеках
від 590,20 грн
Ціни в аптеках
Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 850 мг, блістер, № 28; Фармак
Айглімет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 850 мг, блістер, № 28 Фармак
В 649 аптеках
від 309,40 грн
Ціни в аптеках
Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 1000 мг, блістер, № 28; Фармак
Айглімет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг + 1000 мг, блістер, № 28 Фармак
В 844 аптеках
від 393,90 грн
Ціни в аптеках
Айгліп® таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Фармак
Айгліп® Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Фармак
В 751 аптеці
від 320,40 грн
Ціни в аптеках
Айдрінк® порошок для орального розчину, саше, 4.8 г, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10; Фармак
Айдрінк® Порошок для орального розчину, саше, 4.8 г, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10 Фармак
В 273 аптеках
від 185,06 грн
Ціни в аптеках
Айлар® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Фармак
Айлар® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Фармак
В 255 аптеках
від 1148,59 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 471 аптеці
від 9,07 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
В 70 аптеках
від 13,61 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 455 аптеках
від 12,75 грн
Ціни в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
В 325 аптеках
від 21,12 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Бріон® краплі очні, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Альфа-Бріон® Краплі очні, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 366 аптеках
від 187,70 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 33
Стандартизація фармацевтичної продукції