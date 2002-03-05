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Виробник: Київський вітамінний завод

АТ "Київський вітамінний завод"
04073, Київ, вул. Копилівська, 38
(044) 461-03-16
(044) 461-03-16
www.vitamin.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Аваналав® таблетки, 50 мг, блістер, № 4; Київський вітамінний завод
Аваналав® Таблетки, 50 мг, блістер, № 4 Київський вітамінний завод
В 348 аптеках
від 368,49 грн
Ціни в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блістер, № 1; Київський вітамінний завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блістер, № 1 Київський вітамінний завод
В 401 аптеці
від 190,24 грн
Ціни в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блістер, № 4; Київський вітамінний завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блістер, № 4 Київський вітамінний завод
В 188 аптеках
від 505,38 грн
Ціни в аптеках
Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Київський вітамінний завод
Аденорм Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Київський вітамінний завод
В 1105 аптеках
від 203,58 грн
Ціни в аптеках
Аевіт® капсули м'які, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Аевіт® Капсули м'які, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 883 аптеках
від 102,09 грн
Ціни в аптеках
Аевіт® капсули м'які, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Аевіт® Капсули м'які, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 928 аптеках
від 113,72 грн
Ціни в аптеках
АЕвіт® Преміум капсули м'які, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
АЕвіт® Преміум Капсули м'які, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1113 аптеках
від 164,72 грн
Ціни в аптеках
Азапін таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Київський вітамінний завод
Азапін Таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Київський вітамінний завод
В 529 аптеках
від 23,57 грн
Ціни в аптеках
Азапін таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Київський вітамінний завод
Азапін Таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Київський вітамінний завод
В 595 аптеках
від 56,43 грн
Ціни в аптеках
Азвестів таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Азвестів Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 766 аптеках
від 117,97 грн
Ціни в аптеках
Алопуринол-КВ таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Київський вітамінний завод
Алопуринол-КВ Таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Київський вітамінний завод
В 933 аптеках
від 82,74 грн
Ціни в аптеках
Алопуринол-КВ таблетки, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Алопуринол-КВ Таблетки, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 869 аптеках
від 171,68 грн
Ціни в аптеках
Альдазол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 3; Київський вітамінний завод
Альдазол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 3 Київський вітамінний завод
В 1070 аптеках
від 105,59 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Альфа-Ліпон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 337 аптеках
від 204,39 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Альфа-Ліпон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 1057 аптеках
від 423,55 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-КВ таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Київський вітамінний завод
Амброксол-КВ Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Київський вітамінний завод
В 38 аптеках
від 11,65 грн
Ціни в аптеках
Амідарон таблетки, 200 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Амідарон Таблетки, 200 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 897 аптеках
від 47,48 грн
Ціни в аптеках
Аміналон®-КВ капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Аміналон®-КВ Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 690 аптеках
від 39,86 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Київ, вул. Копилівська, 38
(044) 461-03-16
(044) 461-03-16
www.vitamin.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Аваналав® таблетки, 50 мг, блістер, № 4; Київський вітамінний завод
Аваналав® Таблетки, 50 мг, блістер, № 4 Київський вітамінний завод
В 348 аптеках
від 368,49 грн
Ціни в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блістер, № 1; Київський вітамінний завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блістер, № 1 Київський вітамінний завод
В 401 аптеці
від 190,24 грн
Ціни в аптеках
Аваналав® таблетки, 100 мг, блістер, № 4; Київський вітамінний завод
Аваналав® Таблетки, 100 мг, блістер, № 4 Київський вітамінний завод
В 188 аптеках
від 505,38 грн
Ціни в аптеках
Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Київський вітамінний завод
Аденорм Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Київський вітамінний завод
В 1105 аптеках
від 203,58 грн
Ціни в аптеках
Аевіт® капсули м'які, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Аевіт® Капсули м'які, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 883 аптеках
від 102,09 грн
Ціни в аптеках
Аевіт® капсули м'які, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Аевіт® Капсули м'які, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 928 аптеках
від 113,72 грн
Ціни в аптеках
АЕвіт® Преміум капсули м'які, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
АЕвіт® Преміум Капсули м'які, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1113 аптеках
від 164,72 грн
Ціни в аптеках
Азапін таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Київський вітамінний завод
Азапін Таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Київський вітамінний завод
В 529 аптеках
від 23,57 грн
Ціни в аптеках
Азапін таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Київський вітамінний завод
Азапін Таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Київський вітамінний завод
В 595 аптеках
від 56,43 грн
Ціни в аптеках
Азвестів таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Азвестів Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 766 аптеках
від 117,97 грн
Ціни в аптеках
Алопуринол-КВ таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Київський вітамінний завод
Алопуринол-КВ Таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Київський вітамінний завод
В 933 аптеках
від 82,74 грн
Ціни в аптеках
Алопуринол-КВ таблетки, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Алопуринол-КВ Таблетки, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 869 аптеках
від 171,68 грн
Ціни в аптеках
Альдазол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 3; Київський вітамінний завод
Альдазол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 3 Київський вітамінний завод
В 1070 аптеках
від 105,59 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Альфа-Ліпон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 337 аптеках
від 204,39 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Альфа-Ліпон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 1057 аптеках
від 423,55 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-КВ таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Київський вітамінний завод
Амброксол-КВ Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Київський вітамінний завод
В 38 аптеках
від 11,65 грн
Ціни в аптеках
Амідарон таблетки, 200 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Амідарон Таблетки, 200 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 897 аптеках
від 47,48 грн
Ціни в аптеках
Аміналон®-КВ капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Аміналон®-КВ Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 690 аптеках
від 39,86 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції