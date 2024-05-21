Класифікація клінічного харчування

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Клінічне харчування

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Знайдено: 85 препаратів
НУТРІКОМП СТАНДАРТ НЕЙТРАЛЬНИЙ 500 мл, № 1; Б. Браун
НУТРІКОМП СТАНДАРТ НЕЙТРАЛЬНИЙ 500 мл, № 1 Б. Браун
В 264 аптеках
від 223,20 грн
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НУТРІКОМП Д НЕЙТРАЛЬНИЙ 500 мл, № 1; Б. Браун
НУТРІКОМП Д НЕЙТРАЛЬНИЙ 500 мл, № 1 Б. Браун
В 137 аптеках
від 365,42 грн
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НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ 125 мл, № 4; Nutricia
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ 125 мл, № 4 Nutricia
В 107 аптеках
від 526,87 грн
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СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER 335 г, нейтральний смак, нейтральний смак, № 1; Danone
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER 335 г, нейтральний смак, нейтральний смак, № 1 Danone
В 98 аптеках
від 467,16 грн
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СУМІШ СУХА MODULEN IBD 400 г, № 1; Nestle Deutschland AG
СУМІШ СУХА MODULEN IBD 400 г, № 1 Nestle Deutschland AG
В 96 аптеках
від 672,00 грн
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НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ 125 мл, № 4; Нутриція Україна
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ 125 мл, № 4 Нутриція Україна
В 94 аптеках
від 541,14 грн
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СУМІШ ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА "PEPTAMEN®" банка металева, 400 г, № 1; Нестле Україна
СУМІШ ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА "PEPTAMEN®" Банка металева, 400 г, № 1 Нестле Україна
В 86 аптеках
від 576,73 грн
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НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ПЛОДІВ 125 мл, № 4; Nutricia
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ПЛОДІВ 125 мл, № 4 Nutricia
В 64 аптеках
від 526,87 грн
Ціни в аптеках
NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих 400 г, № 1; Нестле Україна
NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих 400 г, № 1 Нестле Україна
В 54 аптеках
від 625,57 грн
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НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ 125 мл, № 4; Nutricia
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ 125 мл, № 4 Nutricia
В 52 аптеках
від 519,48 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ НУТРІЗОН ПАУДЕР 430 г, № 1; Danone
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ НУТРІЗОН ПАУДЕР 430 г, № 1 Danone
В 50 аптеках
від 589,00 грн
Ціни в аптеках
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER 335 г, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1; Danone
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER 335 г, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1 Danone
В 46 аптеках
від 441,60 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРИЗОН ЕНЕРГІЯ розчин, контейнер, 1000 мл, № 1; Нутриція Україна
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРИЗОН ЕНЕРГІЯ Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1 Нутриція Україна
В 40 аптеках
від 525,54 грн
Ціни в аптеках
НУТРИДРИНК КОМПАКТ з харчовими волокнами, 125 мл, з ванільним смаком, з ванільним смаком, № 4; Nutricia
НУТРИДРИНК КОМПАКТ З харчовими волокнами, 125 мл, з ванільним смаком, з ванільним смаком, № 4 Nutricia
В 37 аптеках
від 554,22 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН розчин, контейнер, 1000 мл, № 1; Нутриція Україна
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1 Нутриція Україна
В 36 аптеках
від 381,36 грн
Ціни в аптеках
ІНФАТРІНІ РІДКА СУМІШ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 125 мл, № 1; Danone
ІНФАТРІНІ РІДКА СУМІШ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 125 мл, № 1 Danone
В 22 аптеках
від 106,33 грн
Ціни в аптеках
СУМІШ СУХА ПЕПТАМЕН ДЖУНІОР 400 г, № 1; Nestle
СУМІШ СУХА ПЕПТАМЕН ДЖУНІОР 400 г, № 1 Nestle
В 22 аптеках
від 541,05 грн
Ціни в аптеках
Суміш суха повноцінна Neocate (Неокейт) для дітей від народження з харчовою алергією на основі амінокислот 400 г, № 1; SHS International
Суміш суха повноцінна Neocate (Неокейт) для дітей від народження з харчовою алергією на основі амінокислот 400 г, № 1 SHS International
В 21 аптеці
від 1155,87 грн
Ціни в аптеках
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами з нейтральним смаком для дітей від 1 року і старше 200 мл, № 1; Нутриція Україна
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами з нейтральним смаком для дітей від 1 року і старше 200 мл, № 1 Нутриція Україна
В 20 аптеках
від 84,89 грн
Ціни в аптеках
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами зі смаком шоколаду для дітей від 1 року і старше 200 мл, № 1; Нутриція Україна
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами зі смаком шоколаду для дітей від 1 року і старше 200 мл, № 1 Нутриція Україна
В 20 аптеках
від 87,75 грн
Ціни в аптеках
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами зі смаком полуниці для дітей від 1 року і старше 200 мл, № 1; Нутриція Україна
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами зі смаком полуниці для дітей від 1 року і старше 200 мл, № 1 Нутриція Україна
В 19 аптеках
від 88,32 грн
Ціни в аптеках
НУТРИДРИНК КОМПАКТ з харчовими волокнами, 125 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 4; Nutricia
НУТРИДРИНК КОМПАКТ З харчовими волокнами, 125 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 4 Nutricia
В 18 аптеках
від 568,20 грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ДІАБЕСТ порошок, 400 г, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ДІАБЕСТ Порошок, 400 г, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 13 аптеках
від 610,70 грн
Ціни в аптеках
НУТРІНІ СУМІШ РІДКА БЕЗ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОВ'ЯЗАНИХ З МАЛЬНУТРИЦІЄЮ І НЕДОСТАТНІМ ЗРОСТАННЯМ 500 мл, для дітей від 1 до 6 років, для дітей від 1 до 6 років, № 1; Danone
НУТРІНІ СУМІШ РІДКА БЕЗ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОВ'ЯЗАНИХ З МАЛЬНУТРИЦІЄЮ І НЕДОСТАТНІМ ЗРОСТАННЯМ 500 мл, для дітей від 1 до 6 років, для дітей від 1 до 6 років, № 1 Danone
В 12 аптеках
від 284,06 грн
Ціни в аптеках
ІНФАТРІНІ ПЕПТІСОРБ РІДКА СУМІШ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 200 мл, № 1; Danone
ІНФАТРІНІ ПЕПТІСОРБ РІДКА СУМІШ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 200 мл, № 1 Danone
В 11 аптеках
від 210,80 грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ЗІ СМАКОМ ЧЕРВОНИХ ПЛОДІВ 125 мл, № 4; Danone
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ЗІ СМАКОМ ЧЕРВОНИХ ПЛОДІВ 125 мл, № 4 Danone
В 8 аптеках
від 526,87 грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ПРОТЕЇН порошок, 330 г, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ПРОТЕЇН Порошок, 330 г, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 7 аптеках
від 913,36 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ НУТРІЗОН ПРОТЕЇН ІНТЕНС 500 мл, № 1; Danone
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ НУТРІЗОН ПРОТЕЇН ІНТЕНС 500 мл, № 1 Danone
В 7 аптеках
від 516,73 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ КУБІЗОН розчин, контейнер, 1000 мл, № 1; Нутриція Україна
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ КУБІЗОН Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1 Нутриція Україна
В 6 аптеках
від 553,64 грн
Ціни в аптеках
Діасіп 200 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 1; Нутриція Україна
Діасіп 200 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 1 Нутриція Україна
В 5 аптеках
від 136,00 грн
Ціни в аптеках
Нутрізон 430 г, № 1; Нутриція Україна
Нутрізон 430 г, № 1 Нутриція Україна
В 5 аптеках
від 646,65 грн
Ціни в аптеках
ЛІКВІДЖЕН (LIQUIGEN) 250 мл, № 1; SHS International
ЛІКВІДЖЕН (LIQUIGEN) 250 мл, № 1 SHS International
В 4 аптеках
від 646,26 грн
Ціни в аптеках
ISOSOURCE ENERGY FIBER NEUTRAL флакон, 1000 мл, № 1; Nestle Swiss
ISOSOURCE ENERGY FIBER NEUTRAL Флакон, 1000 мл, № 1 Nestle Swiss
В 3 аптеках
від 382,00 грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ КРЕМ 125 г, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ КРЕМ 125 г, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 3 аптеках
від 98,57 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН МУЛЬТИ ФАБРЕ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ розчин, контейнер, 1000 мл, № 1; Нутриція Україна
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН МУЛЬТИ ФАБРЕ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1 Нутриція Україна
В 3 аптеках
від 508,50 грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 2.0 рідина, 200 мл, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 2.0 Рідина, 200 мл, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 2 аптеках
від 204,59 грн
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ВАНІЛЬНИЙ 200 мл, № 1; Б. Браун
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ВАНІЛЬНИЙ 200 мл, № 1 Б. Браун
В 2 аптеках
від 146,00 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН ВП ЕНЕРГІЯ 1000 мл, № 1; Nutricia
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН ВП ЕНЕРГІЯ 1000 мл, № 1 Nutricia
В 2 аптеках
від 817,37 грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТИВ КОМПЛІТ порошок, 400 г, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТИВ КОМПЛІТ Порошок, 400 г, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 1 аптеці
від 491,00 грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ МОККО 125 мл, № 4; Нутриція Україна
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ МОККО 125 мл, № 4 Нутриція Україна
В 1 аптеці
від 590,00 грн
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ВАНІЛЬНИЙ 200 мл, № 4; Б. Браун
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ВАНІЛЬНИЙ 200 мл, № 4 Б. Браун
В 1 аптеці
від 531,00 грн
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ШОКОЛАДНИЙ 200 мл, № 4; Б. Браун
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ШОКОЛАДНИЙ 200 мл, № 4 Б. Браун
В 1 аптеці
від 606,00 грн
Ціни в аптеках
РЕМЬЮН МАЛИНА 200 мл, № 1; Б. Браун
РЕМЬЮН МАЛИНА 200 мл, № 1 Б. Браун
В 1 аптеці
від 141,50 грн
Ціни в аптеках
РЕМЬЮН ПЕРСИК 200 мл, № 1; Б. Браун
РЕМЬЮН ПЕРСИК 200 мл, № 1 Б. Браун
В 1 аптеці
від 141,50 грн
Ціни в аптеках
СУХА ПОВНОЦІННА СБАЛАНСОВАНА СУМІШ "RESOURCE JUNIOR" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 10 РОКІВ 400 г, № 1; Нестле Україна
СУХА ПОВНОЦІННА СБАЛАНСОВАНА СУМІШ "RESOURCE JUNIOR" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 10 РОКІВ 400 г, № 1 Нестле Україна
В 1 аптеці
від 659,50 грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН пляшечка, 500 мл, № 1; Nutricia
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН Пляшечка, 500 мл, № 1 Nutricia
В 37 аптеках інших міст
від 341,36 грн
Ціни в інших містах
РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN) 200 мл, зі смаком абрикосу, зі смаком абрикосу, № 4; Нестле Україна
РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN) 200 мл, зі смаком абрикосу, зі смаком абрикосу, № 4 Нестле Україна
В 15 аптеках інших міст
від 334,35 грн
Ціни в інших містах
РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN) 200 мл, зі смаком лісових ягід, зі смаком лісових ягід, № 4; Нестле Україна
РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN) 200 мл, зі смаком лісових ягід, зі смаком лісових ягід, № 4 Нестле Україна
В 15 аптеках інших міст
від 481,50 грн
Ціни в інших містах
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВИКОРИС. Д/ДІТЕЙ ВІД 3 РОКІВ ТА СТАРШЕ, ДОРОСЛИХ 200 мл, № 4; Nutricia
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВИКОРИС. Д/ДІТЕЙ ВІД 3 РОКІВ ТА СТАРШЕ, ДОРОСЛИХ 200 мл, № 4 Nutricia
В 8 аптеках інших міст
від 536,00 грн
Ціни в інших містах
НУТРИДРИНК КОМПАКТ з харчовими волокнами, 125 мл, зі смаком мокко, зі смаком мокко, № 4; Nutricia
НУТРИДРИНК КОМПАКТ З харчовими волокнами, 125 мл, зі смаком мокко, зі смаком мокко, № 4 Nutricia
В 5 аптеках інших міст
від 518,30 грн
Ціни в інших містах
ПЕПТАМЕН АФ РІДКА, ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА СУМІШ НА ОСНОВІ ГІДРОЛІЗАТУ СИРОВАТКОВОГО БІЛКА З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ суміш, 500 мл, для дітей з 3-х років та дорослих, д/дітей з 3-х років та доросл., № 1; Нестле Україна
ПЕПТАМЕН АФ РІДКА, ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА СУМІШ НА ОСНОВІ ГІДРОЛІЗАТУ СИРОВАТКОВОГО БІЛКА З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ Суміш, 500 мл, для дітей з 3-х років та дорослих, д/дітей з 3-х років та доросл., № 1 Нестле Україна
В 3 аптеках інших міст
від 436,90 грн
Ціни в інших містах
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН розчин, контейнер, 1000 мл, № 1; Nutricia
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1 Nutricia
В 3 аптеках інших міст
від 769,00 грн
Ціни в інших містах
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER 335 г, з ванільним смаком, з ванільним смаком, № 1; Danone
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER 335 г, з ванільним смаком, з ванільним смаком, № 1 Danone
В 2 аптеках інших міст
від 493,47 грн
Ціни в інших містах
NOVASOURCE GI BALANCE ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 500 мл, № 1; Нестле Україна
NOVASOURCE GI BALANCE ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 500 мл, № 1 Нестле Україна
В 1 аптеці інших міст
від 303,60 грн
Ціни в інших містах
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 1.0 рідина, 500 мл, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 1.0 Рідина, 500 мл, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 1 аптеці інших міст
від 397,60 грн
Ціни в інших містах
Кетокал 4:1 300 г, № 1; Milupa
Кетокал 4:1 300 г, № 1 Milupa
В 1 аптеці інших міст
від 2200,00 грн
Ціни в інших містах
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ШОКОЛАДУ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ 200 мл, № 4; Nutricia
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ШОКОЛАДУ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ 200 мл, № 4 Nutricia
В 1 аптеці інших міст
від 605,46 грн
Ціни в інших містах
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС БАНАНОВИЙ 200 мл, № 1; Б. Браун
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС БАНАНОВИЙ 200 мл, № 1 Б. Браун
В 1 аптеці інших міст
від 163,40 грн
Ціни в інших містах
Ресурс юніор (Resource junior) 200 мл, ваніль, ваніль, № 4; Нестле Украина
Ресурс юніор (Resource junior) 200 мл, ваніль, ваніль, № 4 Нестле Украина
В 1 аптеці інших міст
від 297,70 грн
Ціни в інших містах
Харчовий продукт для спеціального дієтичного вживання Нутрізон Діазон ВП Енергія 1000 мл, № 1; Нутриція Україна
Харчовий продукт для спеціального дієтичного вживання Нутрізон Діазон ВП Енергія 1000 мл, № 1 Нутриція Україна
В 1 аптеці інших міст
від 761,17 грн
Ціни в інших містах
Дибен 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Дибен 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Діасіп 200 мл, зі смаком ванілі, зі смаком ванілі, № 1; Нутриція Україна
Діасіп 200 мл, зі смаком ванілі, зі смаком ванілі, № 1 Нутриція Україна
Немає в наявності
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 1.5 рідина, 500 мл, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 1.5 Рідина, 500 мл, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ДІАБЕСТ ВИСОКИЙ ПРОТЕЇН рідина, 200 мл, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ДІАБЕСТ ВИСОКИЙ ПРОТЕЇН Рідина, 200 мл, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ФОРТЕ ПРОТЕЇН рідина, 200 мл, № 1; Laboratoires Grand Fontaine S.L.
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ФОРТЕ ПРОТЕЇН Рідина, 200 мл, № 1 Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ 200 мл, № 4; Nutricia
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ 200 мл, № 4 Nutricia
Немає в наявності
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВИКОРИС. Д/ДІТЕЙ ВІД 3 РОКІВ ТА СТАРШЕ, ДОРОСЛИХ 200 мл, № 1; Nutricia
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВИКОРИС. Д/ДІТЕЙ ВІД 3 РОКІВ ТА СТАРШЕ, ДОРОСЛИХ 200 мл, № 1 Nutricia
Немає в наявності
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ 125 мл, № 1; Nutricia
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ 125 мл, № 1 Nutricia
Немає в наявності
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ПЛОДІВ 125 мл, № 1; Nutricia
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ПЛОДІВ 125 мл, № 1 Nutricia
Немає в наявності
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ПОЛУНИЧНИЙ 200 мл, № 4; Б. Браун
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ПОЛУНИЧНИЙ 200 мл, № 4 Б. Браун
Немає в наявності
НУТРІКОМП ЕНЕРГІЯ HP НЕЙТРАЛЬНИЙ 500 мл, № 1; Б. Браун
НУТРІКОМП ЕНЕРГІЯ HP НЕЙТРАЛЬНИЙ 500 мл, № 1 Б. Браун
Немає в наявності
НУТРІКОМП СУП ОВОЧЕВИЙ 200 мл, № 4; Б. Браун
НУТРІКОМП СУП ОВОЧЕВИЙ 200 мл, № 4 Б. Браун
Немає в наявності
Ресурс юніор (Resource junior) 200 мл, полуниця, полуниця, № 4; Нестле Украина
Ресурс юніор (Resource junior) 200 мл, полуниця, полуниця, № 4 Нестле Украина
Немає в наявності
СУМІШ СУХА НАПІВЕЛЕМЕНТНА ГІПОАЛЕРГЕННА ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ "ALFARE" 400 г, № 1; Нестле Україна
СУМІШ СУХА НАПІВЕЛЕМЕНТНА ГІПОАЛЕРГЕННА ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ "ALFARE" 400 г, № 1 Нестле Україна
Немає в наявності
Суппортан 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Суппортан 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
СУППОРТАН НАПІЙ 200 мл, зі смаком капучіно, зі смаком капучіно, № 4; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
СУППОРТАН НАПІЙ 200 мл, зі смаком капучіно, зі смаком капучіно, № 4 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
СУППОРТАН НАПІЙ 200 мл, зі смаком тропічних фруктів, зі смаком тропічних фруктів, № 4; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
СУППОРТАН НАПІЙ 200 мл, зі смаком тропічних фруктів, зі смаком тропічних фруктів, № 4 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ВП ЕНЕРГІЯ 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ВП ЕНЕРГІЯ 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ВП ЕНЕРГІЯ 1000 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ВП ЕНЕРГІЯ 1000 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ЕНЕРГІЯ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ЕНЕРГІЯ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ЕНЕРГІЯ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 1000 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ЕНЕРГІЯ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 1000 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ 1000 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ 1000 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 1000 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 1000 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності