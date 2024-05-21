Класифікація клінічного харчування

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Знайдено: 85 препаратів
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НУТРІКОМП СТАНДАРТ НЕЙТРАЛЬНИЙ
500 мл, № 1
Б. Браун
В 264 аптеках
від
223,20
грн
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП Д НЕЙТРАЛЬНИЙ
500 мл, № 1
Б. Браун
В 137 аптеках
від
365,42
грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ
125 мл, № 4
Nutricia
В 107 аптеках
від
526,87
грн
Ціни в аптеках
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г, нейтральний смак, нейтральний смак, № 1
Danone
В 98 аптеках
від
467,16
грн
Ціни в аптеках
СУМІШ СУХА MODULEN IBD
400 г, № 1
Nestle Deutschland AG
В 96 аптеках
від
672,00
грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ
125 мл, № 4
Нутриція Україна
В 94 аптеках
від
541,14
грн
Ціни в аптеках
СУМІШ ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА "PEPTAMEN®"
Банка металева, 400 г, № 1
Нестле Україна
В 86 аптеках
від
576,73
грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ПЛОДІВ
125 мл, № 4
Nutricia
В 64 аптеках
від
526,87
грн
Ціни в аптеках
NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих
400 г, № 1
Нестле Україна
В 54 аптеках
від
625,57
грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ
125 мл, № 4
Nutricia
В 52 аптеках
від
519,48
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ НУТРІЗОН ПАУДЕР
430 г, № 1
Danone
В 50 аптеках
від
589,00
грн
Ціни в аптеках
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1
Danone
В 46 аптеках
від
441,60
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРИЗОН ЕНЕРГІЯ
Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1
Нутриція Україна
В 40 аптеках
від
525,54
грн
Ціни в аптеках
НУТРИДРИНК КОМПАКТ
З харчовими волокнами, 125 мл, з ванільним смаком, з ванільним смаком, № 4
Nutricia
В 37 аптеках
від
554,22
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН
Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1
Нутриція Україна
В 36 аптеках
від
381,36
грн
Ціни в аптеках
ІНФАТРІНІ РІДКА СУМІШ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
125 мл, № 1
Danone
В 22 аптеках
від
106,33
грн
Ціни в аптеках
СУМІШ СУХА ПЕПТАМЕН ДЖУНІОР
400 г, № 1
Nestle
В 22 аптеках
від
541,05
грн
Ціни в аптеках
Суміш суха повноцінна Neocate (Неокейт) для дітей від народження з харчовою алергією на основі амінокислот
400 г, № 1
SHS International
В 21 аптеці
від
1155,87
грн
Ціни в аптеках
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами з нейтральним смаком для дітей від 1 року і старше
200 мл, № 1
Нутриція Україна
В 20 аптеках
від
84,89
грн
Ціни в аптеках
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами зі смаком шоколаду для дітей від 1 року і старше
200 мл, № 1
Нутриція Україна
В 20 аптеках
від
87,75
грн
Ціни в аптеках
Фортіні/Fortini з харчовими волокнами зі смаком полуниці для дітей від 1 року і старше
200 мл, № 1
Нутриція Україна
В 19 аптеках
від
88,32
грн
Ціни в аптеках
НУТРИДРИНК КОМПАКТ
З харчовими волокнами, 125 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 4
Nutricia
В 18 аптеках
від
568,20
грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ДІАБЕСТ
Порошок, 400 г, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 13 аптеках
від
610,70
грн
Ціни в аптеках
НУТРІНІ СУМІШ РІДКА БЕЗ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОВ'ЯЗАНИХ З МАЛЬНУТРИЦІЄЮ І НЕДОСТАТНІМ ЗРОСТАННЯМ
500 мл, для дітей від 1 до 6 років, для дітей від 1 до 6 років, № 1
Danone
В 12 аптеках
від
284,06
грн
Ціни в аптеках
ІНФАТРІНІ ПЕПТІСОРБ РІДКА СУМІШ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
200 мл, № 1
Danone
В 11 аптеках
від
210,80
грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ЗІ СМАКОМ ЧЕРВОНИХ ПЛОДІВ
125 мл, № 4
Danone
В 8 аптеках
від
526,87
грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ПРОТЕЇН
Порошок, 330 г, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 7 аптеках
від
913,36
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ НУТРІЗОН ПРОТЕЇН ІНТЕНС
500 мл, № 1
Danone
В 7 аптеках
від
516,73
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ КУБІЗОН
Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1
Нутриція Україна
В 6 аптеках
від
553,64
грн
Ціни в аптеках
Діасіп
200 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 1
Нутриція Україна
В 5 аптеках
від
136,00
грн
Ціни в аптеках
Нутрізон
430 г, № 1
Нутриція Україна
В 5 аптеках
від
646,65
грн
Ціни в аптеках
ЛІКВІДЖЕН (LIQUIGEN)
250 мл, № 1
SHS International
В 4 аптеках
від
646,26
грн
Ціни в аптеках
ISOSOURCE ENERGY FIBER NEUTRAL
Флакон, 1000 мл, № 1
Nestle Swiss
В 3 аптеках
від
382,00
грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ КРЕМ
125 г, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 3 аптеках
від
98,57
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН МУЛЬТИ ФАБРЕ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ
Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1
Нутриція Україна
В 3 аптеках
від
508,50
грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 2.0
Рідина, 200 мл, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 2 аптеках
від
204,59
грн
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ВАНІЛЬНИЙ
200 мл, № 1
Б. Браун
В 2 аптеках
від
146,00
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН ВП ЕНЕРГІЯ
1000 мл, № 1
Nutricia
В 2 аптеках
від
817,37
грн
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТИВ КОМПЛІТ
Порошок, 400 г, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 1 аптеці
від
491,00
грн
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ МОККО
125 мл, № 4
Нутриція Україна
В 1 аптеці
від
590,00
грн
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ВАНІЛЬНИЙ
200 мл, № 4
Б. Браун
В 1 аптеці
від
531,00
грн
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ШОКОЛАДНИЙ
200 мл, № 4
Б. Браун
В 1 аптеці
від
606,00
грн
Ціни в аптеках
РЕМЬЮН МАЛИНА
200 мл, № 1
Б. Браун
В 1 аптеці
від
141,50
грн
Ціни в аптеках
РЕМЬЮН ПЕРСИК
200 мл, № 1
Б. Браун
В 1 аптеці
від
141,50
грн
Ціни в аптеках
СУХА ПОВНОЦІННА СБАЛАНСОВАНА СУМІШ "RESOURCE JUNIOR" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 10 РОКІВ
400 г, № 1
Нестле Україна
В 1 аптеці
від
659,50
грн
Ціни в аптеках
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН
Пляшечка, 500 мл, № 1
Nutricia
В 37 аптеках інших міст
від
341,36
грн
Ціни в інших містах
РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN)
200 мл, зі смаком абрикосу, зі смаком абрикосу, № 4
Нестле Україна
В 15 аптеках інших міст
від
334,35
грн
Ціни в інших містах
РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN)
200 мл, зі смаком лісових ягід, зі смаком лісових ягід, № 4
Нестле Україна
В 15 аптеках інших міст
від
481,50
грн
Ціни в інших містах
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВИКОРИС. Д/ДІТЕЙ ВІД 3 РОКІВ ТА СТАРШЕ, ДОРОСЛИХ
200 мл, № 4
Nutricia
В 8 аптеках інших міст
від
536,00
грн
Ціни в інших містах
НУТРИДРИНК КОМПАКТ
З харчовими волокнами, 125 мл, зі смаком мокко, зі смаком мокко, № 4
Nutricia
В 5 аптеках інших міст
від
518,30
грн
Ціни в інших містах
ПЕПТАМЕН АФ РІДКА, ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА СУМІШ НА ОСНОВІ ГІДРОЛІЗАТУ СИРОВАТКОВОГО БІЛКА З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ
Суміш, 500 мл, для дітей з 3-х років та дорослих, д/дітей з 3-х років та доросл., № 1
Нестле Україна
В 3 аптеках інших міст
від
436,90
грн
Ціни в інших містах
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ НУТРІЗОН ЕДВАНСТ ДІАЗОН
Розчин, контейнер, 1000 мл, № 1
Nutricia
В 3 аптеках інших міст
від
769,00
грн
Ціни в інших містах
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г, з ванільним смаком, з ванільним смаком, № 1
Danone
В 2 аптеках інших міст
від
493,47
грн
Ціни в інших містах
NOVASOURCE GI BALANCE ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
500 мл, № 1
Нестле Україна
В 1 аптеці інших міст
від
303,60
грн
Ціни в інших містах
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 1.0
Рідина, 500 мл, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
В 1 аптеці інших міст
від
397,60
грн
Ціни в інших містах
Кетокал 4:1
300 г, № 1
Milupa
В 1 аптеці інших міст
від
2200,00
грн
Ціни в інших містах
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ШОКОЛАДУ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ
200 мл, № 4
Nutricia
В 1 аптеці інших міст
від
605,46
грн
Ціни в інших містах
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС БАНАНОВИЙ
200 мл, № 1
Б. Браун
В 1 аптеці інших міст
від
163,40
грн
Ціни в інших містах
Ресурс юніор (Resource junior)
200 мл, ваніль, ваніль, № 4
Нестле Украина
В 1 аптеці інших міст
від
297,70
грн
Ціни в інших містах
Харчовий продукт для спеціального дієтичного вживання Нутрізон Діазон ВП Енергія
1000 мл, № 1
Нутриція Україна
В 1 аптеці інших міст
від
761,17
грн
Ціни в інших містах
Дибен
500 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
Діасіп
200 мл, зі смаком ванілі, зі смаком ванілі, № 1
Нутриція Україна
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 1.5
Рідина, 500 мл, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ДІАБЕСТ ВИСОКИЙ ПРОТЕЇН
Рідина, 200 мл, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ ФОРТЕ ПРОТЕЇН
Рідина, 200 мл, № 1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
Ціни в аптеках
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВЖИВАННЯ
200 мл, № 4
Nutricia
Немає в наявності
Ціни в аптеках
КУБІТАН ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО ВИКОРИС. Д/ДІТЕЙ ВІД 3 РОКІВ ТА СТАРШЕ, ДОРОСЛИХ
200 мл, № 1
Nutricia
Немає в наявності
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН З НЕЙТРАЛЬНИМ СМАКОМ
125 мл, № 1
Nutricia
Немає в наявності
Ціни в аптеках
НУТРІДРІНК ПРОТЕЇН ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ПЛОДІВ
125 мл, № 1
Nutricia
Немає в наявності
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ДРІНК ПЛЮС ПОЛУНИЧНИЙ
200 мл, № 4
Б. Браун
Немає в наявності
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП ЕНЕРГІЯ HP НЕЙТРАЛЬНИЙ
500 мл, № 1
Б. Браун
Немає в наявності
Ціни в аптеках
НУТРІКОМП СУП ОВОЧЕВИЙ
200 мл, № 4
Б. Браун
Немає в наявності
Ціни в аптеках
Ресурс юніор (Resource junior)
200 мл, полуниця, полуниця, № 4
Нестле Украина
Немає в наявності
Ціни в аптеках
СУМІШ СУХА НАПІВЕЛЕМЕНТНА ГІПОАЛЕРГЕННА ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ "ALFARE"
400 г, № 1
Нестле Україна
Немає в наявності
Ціни в аптеках
Суппортан
500 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
СУППОРТАН НАПІЙ
200 мл, зі смаком капучіно, зі смаком капучіно, № 4
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
СУППОРТАН НАПІЙ
200 мл, зі смаком тропічних фруктів, зі смаком тропічних фруктів, № 4
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ВП ЕНЕРГІЯ
500 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ВП ЕНЕРГІЯ
1000 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ЕНЕРГІЯ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ
500 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ЕНЕРГІЯ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ
1000 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ
500 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ
1000 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ
500 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках
ФРЕЗУБІН ОРИГІНАЛ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ
1000 мл, № 1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в аптеках