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Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №20 - Одеса (806214) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 328 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3)
374,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
354,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
406,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5), блістер (1)
387,19
Економія: -21,19 грн
366,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
471,00 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
404,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
396,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
393,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (6)
428,70
Економія: -87,43 грн
341,27 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: капсули (10)
400,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
374,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
377,08
Економія: -62,01 грн
315,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
484,99
Економія: -91,35 грн
393,64 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
396,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
334,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
339,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
397,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
443,75
Економія: -64,64 грн
379,11 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
387,84
Економія: -46,34 грн
341,50 грн