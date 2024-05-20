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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №40 - Одеса (876751) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
328,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
378,52
Економія: -20,72 грн
357,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
427,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
445,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
430,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
389,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), блістер (1)
441,03
Економія: -126,49 грн
314,54 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
391,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3), блістер (1)
316,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
377,08
Економія: -75,32 грн
301,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
443,99
Економія: -85,37 грн
358,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
341,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
370,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
414,29
Економія: -60,35 грн
353,94 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
387,84
Економія: -35,38 грн
352,46 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
372,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2), блістер (1)
387,46
Економія: -85,70 грн
301,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
420,99
Економія: -62,37 грн
358,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
408,95
Економія: -50,15 грн
358,80 грн