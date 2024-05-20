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Амізончик® сироп 10 мг/мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою, №1 - Одеса (171238) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
159,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
187,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
180,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
203,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
204,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
189,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
197,51
Економія: -29,73 грн
167,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
178,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
150,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
179,97
Економія: -12,21 грн
167,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
180,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
159,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
183,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
189,67
Економія: -13,56 грн
176,11 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
178,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
174,87
Економія: -21,17 грн
153,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
180,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
197,03
Економія: -17,68 грн
179,35 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
185,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
187,03
Економія: -15,95 грн
171,08 грн