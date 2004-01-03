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Список виробниківGGedeon Richter

Виробник: Gedeon Richter

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01054, Київ, вул. Тургенєвська, 17Б
(044) 389-39-50
(044) 389-39-50
www.richter.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Papilocare® гель піхвовий, 5 мл, № 7; Procare Health Iberia
Papilocare® Гель піхвовий, 5 мл, № 7 Procare Health Iberia
В 279 аптеках
від 663,46 грн
Ціни в аптеках
Аертал® крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Аертал® Крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 514 аптеках
від 212,38 грн
Ціни в аптеках
Аертал® порошок для оральної суспензії, 100 мг, пакет, № 20; Гедеон Ріхтер
Аертал® Порошок для оральної суспензії, 100 мг, пакет, № 20 Гедеон Ріхтер
В 744 аптеках
від 261,90 грн
Ціни в аптеках
Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 60; Гедеон Ріхтер
Аертал® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 60 Гедеон Ріхтер
В 942 аптеках
від 558,79 грн
Ціни в аптеках
Ардуан® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 4 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 2 мл, з розч. в амп. 2 мл, № 25; Гедеон Ріхтер
Ардуан® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 4 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 2 мл, з розч. в амп. 2 мл, № 25 Гедеон Ріхтер
В 2 аптеках інших міст
від 2519,30 грн
Ціни в інших містах
Ауробін мазь, туба, 20 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Ауробін Мазь, туба, 20 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 1 аптеці
від 249,00 грн
Ціни в аптеках
Белара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 21; Гедеон Ріхтер
Белара® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 21 Гедеон Ріхтер
В 698 аптеках
від 434,03 грн
Ціни в аптеках
Белара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 63; Гедеон Ріхтер
Белара® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 63 Гедеон Ріхтер
В 454 аптеках
від 1052,88 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 75 мо, картридж, 0.125 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 75 мо, картридж, 0.125 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 7 аптеках
від 955,34 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 150 мо, картридж, 0.25 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 150 мо, картридж, 0.25 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 9 аптеках
від 1769,50 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 225 мо, картридж, 0.375 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 225 мо, картридж, 0.375 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 8 аптеках
від 2755,14 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 300 мо, картридж, 0.5 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 300 мо, картридж, 0.5 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 5 аптеках
від 3794,03 грн
Ціни в аптеках
Бромокриптин-Ріхтер таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30; Гедеон Ріхтер
Бромокриптин-Ріхтер Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30 Гедеон Ріхтер
В 111 аптеці
від 398,91 грн
Ціни в аптеках
Бутадіон мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Бутадіон Мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 243 аптеках
від 66,57 грн
Ціни в аптеках
Вендіол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,06 мг + 0,015 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Вендіол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,06 мг + 0,015 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 264 аптеках
від 460,26 грн
Ціни в аптеках
Вермокс таблетки, 100 мг, № 6; Гедеон Ріхтер
Вермокс Таблетки, 100 мг, № 6 Гедеон Ріхтер
В 419 аптеках
від 71,04 грн
Ціни в аптеках
Верошпірон капсули, 50 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Верошпірон Капсули, 50 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 1154 аптеках
від 203,96 грн
Ціни в аптеках
Верошпірон капсули, 100 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Верошпірон Капсули, 100 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 1079 аптеках
від 216,40 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 11
Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, Київ, вул. Тургенєвська, 17Б
(044) 389-39-50
(044) 389-39-50
www.richter.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Papilocare® гель піхвовий, 5 мл, № 7; Procare Health Iberia
Papilocare® Гель піхвовий, 5 мл, № 7 Procare Health Iberia
В 279 аптеках
від 663,46 грн
Ціни в аптеках
Аертал® крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Аертал® Крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 514 аптеках
від 212,38 грн
Ціни в аптеках
Аертал® порошок для оральної суспензії, 100 мг, пакет, № 20; Гедеон Ріхтер
Аертал® Порошок для оральної суспензії, 100 мг, пакет, № 20 Гедеон Ріхтер
В 744 аптеках
від 261,90 грн
Ціни в аптеках
Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 60; Гедеон Ріхтер
Аертал® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 60 Гедеон Ріхтер
В 942 аптеках
від 558,79 грн
Ціни в аптеках
Ардуан® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 4 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 2 мл, з розч. в амп. 2 мл, № 25; Гедеон Ріхтер
Ардуан® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 4 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 2 мл, з розч. в амп. 2 мл, № 25 Гедеон Ріхтер
В 2 аптеках інших міст
від 2519,30 грн
Ціни в інших містах
Ауробін мазь, туба, 20 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Ауробін Мазь, туба, 20 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 1 аптеці
від 249,00 грн
Ціни в аптеках
Белара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 21; Гедеон Ріхтер
Белара® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 21 Гедеон Ріхтер
В 698 аптеках
від 434,03 грн
Ціни в аптеках
Белара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 63; Гедеон Ріхтер
Белара® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 63 Гедеон Ріхтер
В 454 аптеках
від 1052,88 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 75 мо, картридж, 0.125 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 75 мо, картридж, 0.125 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 7 аптеках
від 955,34 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 150 мо, картридж, 0.25 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 150 мо, картридж, 0.25 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 9 аптеках
від 1769,50 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 225 мо, картридж, 0.375 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 225 мо, картридж, 0.375 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 8 аптеках
від 2755,14 грн
Ціни в аптеках
Бемфола розчин для ін'єкцій, 300 мо, картридж, 0.5 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Бемфола Розчин для ін'єкцій, 300 мо, картридж, 0.5 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 5 аптеках
від 3794,03 грн
Ціни в аптеках
Бромокриптин-Ріхтер таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30; Гедеон Ріхтер
Бромокриптин-Ріхтер Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30 Гедеон Ріхтер
В 111 аптеці
від 398,91 грн
Ціни в аптеках
Бутадіон мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Бутадіон Мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 243 аптеках
від 66,57 грн
Ціни в аптеках
Вендіол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,06 мг + 0,015 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Вендіол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,06 мг + 0,015 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 264 аптеках
від 460,26 грн
Ціни в аптеках
Вермокс таблетки, 100 мг, № 6; Гедеон Ріхтер
Вермокс Таблетки, 100 мг, № 6 Гедеон Ріхтер
В 419 аптеках
від 71,04 грн
Ціни в аптеках
Верошпірон капсули, 50 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Верошпірон Капсули, 50 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 1154 аптеках
від 203,96 грн
Ціни в аптеках
Верошпірон капсули, 100 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Верошпірон Капсули, 100 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 1079 аптеках
від 216,40 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 11
Стандартизація фармацевтичної продукції