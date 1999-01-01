Київ
Інші противірусні засоби
J05A X19
Тілорон
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X19
Тілорон
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №3
ІнтерХім
від
227,01
грн
в 951 аптеці
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №6
ІнтерХім
від
398,07
грн
в 901 аптеці
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №3
ІнтерХім
від
96,59
грн
в 776 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №10
ІнтерХім
від
531,16
грн
в 706 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №10
ІнтерХім
від
248,71
грн
в 466 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №6
ІнтерХім
від
175,50
грн
в 447 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №9
ІнтерХім
Немає в наявності
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Дозування
0.06 г
0.125 г
Кількість штук в упаковці
3
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