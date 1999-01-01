Київ
Інші противірусні засоби
J05A X19

Тілорон

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X19Тілорон
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №3
ІнтерХім
від 227,01 грн
в 951 аптеці
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №6
ІнтерХім
від 398,07 грн
в 901 аптеці
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №3
ІнтерХім
від 96,59 грн
в 776 аптеках
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №10
ІнтерХім
від 531,16 грн
в 706 аптеках
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №10
ІнтерХім
від 248,71 грн
в 466 аптеках
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №6
ІнтерХім
від 175,50 грн
в 447 аптеках
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №9
ІнтерХім
Немає в наявності
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