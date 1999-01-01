Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A C
Циклічні аміни
J05A E
Інгібітори протеази
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A H
Інгібітори нейрамінідази
J05A J
Інгібітори інтегрази
J05A P
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A X
Інші противірусні засоби
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Новірин
Таблетки 500 мг блістер в пачці №40
Київський вітамінний завод
від
246,80
грн
в 978 аптеках
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Новірин форте
Таблетки 1000 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
304,95
грн
в 965 аптеках
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Амізон® Макс
Капсули 0,5 г блістер в пачці №20
Фармак
від
419,77
грн
в 964 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №3
ІнтерХім
від
227,01
грн
в 951 аптеці
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Герпевір®
Таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
84,83
грн
в 928 аптеках
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Герпевір®
Таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
86,90
грн
в 928 аптеках
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Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
Фармак
від
893,18
грн
в 903 аптеках
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Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
218,12
грн
в 902 аптеках
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №6
ІнтерХім
від
398,07
грн
в 901 аптеці
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Протефлазід®
Краплі флакон скляний 30 мл №1
Екофарм
від
531,50
грн
в 897 аптеках
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Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
979,90
грн
в 875 аптеках
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Новірин
Сироп 50 мг/мл флакон 120 мл з мірним стаканчиком №1
Київський вітамінний завод
від
189,21
грн
в 865 аптеках
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Римантадин-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
122,38
грн
в 844 аптеках
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Протефлазід®
Краплі флакон скляний 50 мл №1
Екофарм
від
841,00
грн
в 827 аптеках
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Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
347,01
грн
в 819 аптеках
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Ацикловір 400 Стада®
Таблетки 400 мг блістер №35
Стада
від
412,55
грн
в 819 аптеках
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Флавовір®
Сироп флакон скляний 50 мл з дозуючою емністю №1
Екофарм
від
243,80
грн
в 794 аптеках
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Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №50
Гедеон Ріхтер
від
625,00
грн
в 793 аптеках
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №40
Фармак
від
326,88
грн
в 781 аптеці
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Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №3
ІнтерХім
від
96,59
грн
в 776 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. кишково-розч.
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
крап.
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. д/інг. дозов.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/інф. в/в
р-н орал.
сироп
сусп. д/внутр. заст.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. розч.
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 г
0.2 г
0.02 г
0.5 г
0.5 мг
0.05 г
0.06 г
0.25 г
0.125 г
1 мг
5 мг
5 мг/мл
6 мг/мл
10 мг/мл
12 мг
20 мг
25 мг
30 мг
30 мг + 60 мг
40 мг
45 мг
50 мг
50 мг/5 мл
50 мг/мл
60 мг
75 мг
100 мг
125 мг
150 мг
150 мг + 300 мг
200 мг
200 мг + 50 мг
240 мг
250 мг
250 мг/5 мл
300 мг
300 мг + 300 мг
400 мг
400 мг + 90 мг
400 мг + 100 мг
450 мг
500 мг
600 мг
650 мг
800 мг
1000 мг
+
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Пакування
блістер
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пляшка
пляшка 13 г
рота диск
фл.
фл. 12 мл
фл. 20 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. 240 мл
фл. пластик.
фл. полімер. 100 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 30 мл
фл. скляний 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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30
34
35
40
42
50
60
100
120
140
168
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Виробник
AbbVie Biopharmaceuticals
American Norton Corporation
Atnas Pharma UK Lіmіted
Aurobindo Pharma
Boehringer Ingelheim
Cipla
Delta Medical Promotions AG
Gilead Sciences
GlaxoSmithKline Export
Hetero Labs
Johnson & Johnson
M. Biotech Ltd.
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Mylan Lab.
Novartis Pharma
Organosyn Life Sciences
Roche
SUN
Sandoz
Schering-Plough Central East
Strides Arcolab
Strides Shasun Limited
Viatris
ViiV Healthcare
ІнтерХім
Айяфарма
Артериум Корпорация
Астрафарм
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гедеон Ріхтер
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гетеро Лабс Лімітед
Гилеад Сайенсиз
Глаксо Веллком
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дальхимфарм
Дарниця ФФ
Джонсон и Джонсон Украина
Еббві Біофармасьютікалз
Екофарм
Емкйор Фармасьютикалс
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Лекфарм
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Материа Медика-Украина
Медицинский центр М.Т.К.
Медокемі Лтд
Мікрохім
Натко Фарма
Ниармедик Плюс / Алекс Фарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Панацея Біотек
Польфарма
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Рош Украина
Рош Україна
Сперко Україна
Стада
Страйдс Фарма Сайенс
ТЛП Україна
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
Фарма Старт
Фармак
Фармасайнс
Фармекс Групп
Фармстандарт-Томскхимфарм
Фитофарм
Чеплафарм Арцнайміттель
Червона зірка
Экофарм
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