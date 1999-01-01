Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A

ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
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Новірин
Новірин
Таблетки 500 мг блістер в пачці №40
Київський вітамінний завод
від 246,80 грн
в 978 аптеках
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Новірин форте
Новірин форте
Таблетки 1000 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 304,95 грн
в 965 аптеках
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Амізон® Макс
Амізон® Макс
Капсули 0,5 г блістер в пачці №20
Фармак
від 419,77 грн
в 964 аптеках
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №3
ІнтерХім
від 227,01 грн
в 951 аптеці
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Герпевір®
Герпевір®
Таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 84,83 грн
в 928 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 86,90 грн
в 928 аптеках
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Валавір®
Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
Фармак
від 893,18 грн
в 903 аптеках
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Ергоферон
Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 218,12 грн
в 902 аптеках
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №6
ІнтерХім
від 398,07 грн
в 901 аптеці
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Протефлазід®
Протефлазід®
Краплі флакон скляний 30 мл №1
Екофарм
від 531,50 грн
в 897 аптеках
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Вальтрекс
Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 979,90 грн
в 875 аптеках
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Новірин
Новірин
Сироп 50 мг/мл флакон 120 мл з мірним стаканчиком №1
Київський вітамінний завод
від 189,21 грн
в 865 аптеках
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Римантадин-Дарниця
Римантадин-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 122,38 грн
в 844 аптеках
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Протефлазід®
Протефлазід®
Краплі флакон скляний 50 мл №1
Екофарм
від 841,00 грн
в 827 аптеках
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Вальтрекс
Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 347,01 грн
в 819 аптеках
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Ацикловір 400 Стада®
Ацикловір 400 Стада®
Таблетки 400 мг блістер №35
Стада
від 412,55 грн
в 819 аптеках
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Флавовір®
Флавовір®
Сироп флакон скляний 50 мл з дозуючою емністю №1
Екофарм
від 243,80 грн
в 794 аптеках
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Гропринозин®
Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №50
Гедеон Ріхтер
від 625,00 грн
в 793 аптеках
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Амізон®
Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №40
Фармак
від 326,88 грн
в 781 аптеці
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Аміксин® ІС
Аміксин® ІС
Таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер №3
ІнтерХім
від 96,59 грн
в 776 аптеках
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