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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Одеса (351785) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 301 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
552,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
765,30
Економія: -234,10 грн
531,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
625,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4), блістер (1)
583,75
Економія: -40,60 грн
543,15 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (5)
615,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
599,40 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
584,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
573,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
632,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
522,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
646,18
Економія: -127,33 грн
518,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (5)
520,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
588,92
Економія: -70,07 грн
518,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
563,10 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
573,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
545,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
552,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
630,20
Економія: -65,11 грн
565,09 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
588,81
Економія: -45,92 грн
542,89 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
522,80 грн