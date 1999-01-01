Київ
Інші противірусні засоби
J05A X09
Маравірок
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X09
Маравірок
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Целсентрі™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
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Целсентрі™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №60
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
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