Київ
Інші противірусні засоби
J05A X09

Маравірок

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X09Маравірок
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Целсентрі™
Целсентрі™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
Целсентрі™
Целсентрі™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №60
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
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