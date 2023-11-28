Політика конфіденційності та захисту даних

Останнє оновлення: 01 лютого 2023 року

Відповідно до чинного законодавства щодо захисту даних, компанія ТОВ «Моріон»» (надалі — «МОРІОН») інформує Користувачів своєї інтернет-платформи про Політику конфіденційності та захисту даних, яка застосовується МОРІОН під час обробки персональних даних, добровільно наданих Користувачами, що зареєструвалися на cайті

www.compendium.com.ua або в мобільному додатку Compendium (надалі –«сайт» або «платформа»).

Надаючи МОРІОН свої персональні дані за допомогою електронних форм, розміщених на Сайті або в Додатку, Користувачі в чіткій формі надають МОРІОН або будь-якій із афілійованих компаній МОРІОН свою згоду на обробку таких даних відповідно до умов, встановлених у цій Політиці.

Користувачі повинні ознайомитися з цією Політикою Конфіденційності та захисту даних до реєстрації на платформі МОРІОН.

Натискаючи кнопку «зареєструватися», Користувачі цим заявляють, що вони ознайомилися з Політикою конфіденційності та захисту даних і в чіткій формі погоджуються з нею.

Під час реєстрації Користувачі надають таку інформацію для створення або редагування свого облікового запису та для здійснення бронювання: ім’я користувача, номер телефону, адресу у випадку зміни Користувачем вручну геолокації та адреси. Окрім цього, і за умови наявності дозволу від Користувачів, МОРІОН збирає дані, пов’язані з місцем перебування користувачів, включно з географічним розташуванням їхнього комп’ютера або мобільного пристрою в режимі реального часу.

Одразу після завершення процесу реєстрації всі Користувачі отримують доступ до свого профілю, який вони можуть заповнити та/або редагувати так, як вони вважають за потрібне.

Що таке персональні дані?

Персональні дані (або дані) — це будь-яка інформація, що стосується вас і яка сама по собі або в поєднанні з іншими відомостями дає можливість ідентифікувати вас як особу. Загалом це може бути ваше ім’я, адреса електронної пошти тощо. Особисті дані також можуть включати таку технічну інформацію, як дані про місцезнаходження, MAC-адреси, IMEI, IP-адресу, як статичну, так і динамічну, браузер, інформацію про систему тощо.

Під обробкою персональних даних розуміються будь-які дії з ними, наприклад збір, запис, упорядкування, структурування, зберігання, використання, розкриття будь-якими способами тощо.

Персональні дані можуть збиратися автоматично, коли ви використовуєте програмне забезпечення за допомогою файлів cookie та подібних технологій. Файли cookie — це невиликі фрагменти коду, які можуть залишатися на вашому пристрої після того, як ви відвідали певний веб-сайт. Файли cookie та подібні веб-технології допомагають нам автоматично отримувати інформацію з вашого пристрою та надсилати її назад, щоб покращити вашу взаємодію з із сайтом або Додатком і забезпечити ефективне функціонування.

Файли cookies, які ми використовуємо:

Сесійні файли cookies Ці файли cookies існують лише протягом сеансу. Вони зникнуть з вашого пристрою, коли ви вимкнете його або закриєте веб-переглядач. Постійні файли cookies Ці файли cookies залишаються на вашому комп’ютері навіть після закриття веб-переглядача або вимкнення пристрою. Вони активуються щоразу, коли ви відвідуєте Сайт і мають унікальний ідентифікатор. Це необхідно для індивідуалізації функціоналу Сайту, наприклад, збереження бажаної для вас мови. За допомогою такої ідентифікації ми визначаємо, що це той самий користувач, але вона не дає нам можливості встановити хто це і визначити вашу особу. Ви можете відмовитися від використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування. у своєму веб-переглядачі:

– Для Chrome, будь ласка, відвідайте цю сторінку Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

– Для Internet Explorer, будь ласка, відвідайте цю сторінку Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

– Для Firefox, будь ласка, відвідайте цю сторінку Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-sites-stored

– Для Safari, будь ласка, відвідайте цю сторінку Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Зверніть увагу, якщо ви відмовитесь від використання файлів cookies, певні функції Сайту можуть бути для вас недоступні.

Файли cookies, інструменти аналітики та управління рекламою третіх осіб

На Сайті використовуються інструменти третіх осіб для аналітики та управління рекламою, зокрема: Google Analytics, Менеджер реклами (Google Inc.), Adtelligent DSP, Adtelligent SSP. Ці інструменти можуть використовувати файли cookie, які можуть збирати таку інформацію:

– вашу IP-адресу,

– назву і версію вашого веб-переглядача, операційної системи;

– про частоту та тривалість використання вами Сайту,

– про контент, який ви переглядаєте,

– з якого сайту ви перейшли на наш Сайт,

– на який сайт перейшли з нашого Сайту,

– іншу інформацію, яка надає можливість проаналізувати як використовується Сайт.

Така інформація є анонімною і дозволяє дослідити як ви використовуєте Сайт, не ідентифікуючи при цьому вашу особу. Ці дані обробляються відповідними службами аналітики таких третіх осіб для цілей маркетингу, статистики, персоналізації реклами. Інструменти аналізу можуть також передавати ці дані третім особам у випадках, коли це вимагається законом, або якщо такі треті особи є обробниками даних на підставі відповідних договорів. На основі аналізу попередніх відвідувань вами Сайту відбувається показ релевантної для вас реклами….

Яку інформацію збирає МОРІОН?

МОРІОН збирає інформацію безпосередньо у Користувачів, а також інформацію, яка надається в непрямий спосіб через використання Платформи МОРІОН.

Реєстраційні дані: інформація, яку надають Користувачі під час створення облікового запису на Платформі МОРІОН: Ім’я користувача та адреса електронної пошти.

Інформація профілю Користувача: інформація, яку додають Користувачі на Платформі для того, щоб мати змогу використовувати послуги МОРІОН, тобто номер мобільного телефону, ім’я та місто. Користувачі можуть переглядати та редагувати свої персональні дані, коли забажають.

Додаткова інформація, яку Користувачі бажають надати: будь-яка інформація, яку Користувач може надати МОРІОН для інших цілей. Приклади включають фотографію Користувача та адресу.

Інформація про зв’язок із МОРІОН: МОРІОН має доступ до інформації, що її надають Користувачі для вирішення будь-яких питань або скарг щодо використання Платформи, за допомогою електронної пошти.

МОРІОН потрібно обробляти ці дані для виконання встановлених договірних зобов’язань та надання послуг. Якщо Користувач не надає дані, запитувані послуги можуть бути недоступні, і МОРІОН не зможе їх надавати.

— Дані, отримані в процесі використання Платформи: МОРІОН збирає дані, які створюються кожного разу, коли Користувачі взаємодіють із Платформою.Такі дані — це:

IP адреса, яку використовує кожен Користувач для підключення до інтернету за допомогою свого комп’ютера або мобільного телефону.

Інформація про комп’ютер або мобільний телефон Користувача, як-от спосіб підключення до інтернету, тип браузера, версія операційної системи, тип пристрою.

Повні URL-адреси історії відвідувань, включно з датою та часом.

Дані облікового запису Користувача: інформація про замовлення, зроблені кожним Користувачем, а також зворотний зв’язок та/або коментарі кожного Користувача щодо замовлення.

Історія відвідування сайтів браузера та вподобання.

— Дані щодо того, звідки користувач заходить на Платформу: якщо Користувач заходить на Платформу МОРІОН із зовнішнього джерела (як-от посилання з іншого веб-сайту або соціальна мережа), МОРІОН збирає дані про таке джерело.

Дані, отримані з файлів «cookie»: МОРІОН використовує свої власні файли cookie та файли cookie третьої сторони, щоб полегшити Користувачам переглядати сторінки веб-сайту, а також для цілей статистики.

— Дані, отримані від третіх сторін: МОРІОН може збирати персональні дані або інформацію від третіх сторін лише у випадках, коли Користувач надав дозвіл таким третім сторонам розголошувати таку інформацію МОРІОН. Наприклад, якщо Користувач створює обліковий запис через свій обліковий запис у Facebook, Facebook може розголошувати нам дані такого Користувача, які можуть міститися в його/її профілі Facebook (як-от ім’я, стать або вік).

Якщо Користувач отримує доступ до МОРІОН через продукти та послуги, які пропонує компанія Google, Google може надсилати МОРІОН дані щодо перегляду Користувачем сторінок через посилання, створені Google.

Користувач може контролювати інформацію, що її надає третя сторона, відповідно до політики конфіденційності такої третьої сторони.

— Дані геолокації: за умови наявності дозволу Користувачів, МОРІОН збиратиме дані щодо їхнього місця перебування, включно з географічним місцем перебування їхнього комп’ютера або мобільного пристрою в режимі реального часу.

З якою метою збираються дані?

1.1. МОРІОН використовує дані, отримані від Користувачів, для того, щоб надати їм доступ до й можливість взаємодіяти з Платформою МОРІОН, а також надавати послуги, що їх запитують Користувачі через свій обліковий запис на Платформі МОРІОН. Дані, що їх збирає МОРІОН або будь-яка з його афілійованих осіб, використовуються для досягнення цілей, а також для:

— забезпечення обслуговування Користувача, в тому числі для створення і управління обліковими записами Користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

— адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах;

— контроль загальної та індивідуальної активності Користувачів платформи та мобільного додатку;

— зв’язок з Користувачами, у тому числі з питань сервісу, пропонування нових продуктів та послуг, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку тощо;

— оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

— МОРІОН може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує при наданні послуг стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних господарських цілей.

Під час виконання замовлення дані можуть бути використані:

Установою або компанією, яка продає продукт, якщо Користувач зробив бронювання.

Службою обслуговування клієнтів, з якою МОРІОН уклала договір, з метою попередження Користувача про будь-які можливі інциденти або опитування Користувача щодо того, чому він залишив негативний відгук про надану послугу. МОРІОН може використовувати дані, надані в замовленні, для управління будь-якими інцидентами, що можуть виникнути під час надання послуг.

Вони також можуть бути використані для того, щоб продемонструвати Користувачам усі замовлення, зроблені через Платформу, і надати їм можливість висловитися щодо послуг, наданих МОРІОН.

МОРІОН може використовувати персональні дані, що їх надають Користувачі, для спілкування з Користувачами через електронну пошту або за допомогою SMS-повідомлень щодо діяльності служби. МОРІОН надсилає повідомлення на мобільний телефон Користувача з інформацією щодо статусу замовлення. Коли замовлення виконане, МОРІОН надсилає відомість/квитанцію, яка містить ціну, на електронну адресу Користувача. Під час реєстрації Користувача на Платформі вважається, що він/вона погоджуються з Політикою конфіденційності та уповноважують МОРІОН надсилати такі повідомлення.

МОРІОН також використовує інформацію для проведення дослідження та аналізу з метою вдосконалення послуг, надаваних Користувачам, а також із метою розробки та вдосконалення характеристик послуг, що їх надає МОРІОН. МОРІОН використовує інформацію для внутрішніх цілей статистики для того, щоб аналізувати поведінку Користувачів, зрозуміти, як Користувачі використовують Платформу МОРІОН, і вдосконалити пропоновані послуги, включно з можливістю додавати нові, різноманітні послуги на Платформу.

МОРІОН також може використовувати інформацію Користувачів для ідентифікації й розслідування шахрайства та іншої протиправної діяльності. Для цього МОРІОН може розголошувати дані Користувачів платформам, які займаються аналізом шахрайської діяльності.

МОРІОН може використовувати надану Користувачами інформацію для обробки даних, як описано вище, відповідно до законних інтересів щодо захисту та належного використання Платформи та чинного законодавства, а також для забезпечення належного та безпечного надання послуг.

У разі якщо МОРІОН виявлено випадки неправомірного, неналежного і (або) шахрайського використання облікового запису, Ваша підписка може бути автоматично деактивована (це ж стосується і додаткових облікових записів, які можуть бути у користувача). Залежно від серйозності інциденту, МОРІОН залишає за собою право подати заяву до суду. Аналогічно, МОРІОН залишає за собою право на свій власний розсуд і без попереднього повідомлення відключати користувачам доступ до сервісу і скасовувати дію підписки.

МОРІОН може надсилати Користувачам повідомлення та/або пропозиції, пов’язані з послугами, на мобільні телефони за допомогою push-повідомлень, які містять рекламну інформацію та/або пропозиції. Якщо Користувач МОРІОН не бажає отримувати рекламні повідомлення, описані в цьому розділі 3.1, він/вона може вимкнути таку функцію в один клік у налаштуваннях конфіденційності свого профілю.

Використовуючи Платформу МОРІОН, Користувачі можуть отримувати комерційні повідомлення від третіх сторін, пов’язаних із Платформою, як-от Facebook і Google, відповідно до налаштувань конфіденційності, встановлених кожним Користувачем на Платформі.

Чи розголошує МОРІОН інформацію, яку збирає?

Як зазначено в попередньому розділі, персональні дані, що їх збирає МОРІОН, використовуватимуться лише для досягнення мети, встановленої в цій Політиці.

МОРІОН може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг. В таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані в результаті надання послуг або за допомогою додатку Компанії персональні дані, інакше ніж для надання послуг Компанії, а самі персональні дані є предметом цієї Політики Конфіденційності.

МОРІОН залишає за собою право відповідно до вимог законодавства надавати інформацію державним органам в наступних цілях: • боротьба з шахрайством та іншими злочинами; • розслідування порушень чинного законодавства України або боротьби з будь-якими іншими порушеннями.

МОРІОН може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних державних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.

МОРІОН для виконання зазначених цілей може передавати дані юридичним особам, кінцевими бенефіціарами яких є ті самі особи, що є кінцевими бенефіціарами ТОВ «МОРІОН».

Які права мають Користувачі?

— Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані?

За винятком випадків, коли суб’єкт даних вимагає видалення своїх персональних даних, такі дані зберігаються 24 місяці з моменту останньої взаємодії з Платформою.

Якщо Користувач відкликає свою згоду на обробку, дані блокуються, а їхня обробка припиняється. Дані зберігаються 4 роки для того, щоб МОРІОН могла висунути претензію або захистити себе від будь-яких претензій.

Згідно Закону України «Про захист персональних даних» Користувач має право:

– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідн ість та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого верховної Ради України з прав людини або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правові наслідки…. Якщо ви знаходитесь на території ЄС, за GDPR ви маєте право:

– вимагати надання доступу до ваших персональних даних, які нами зберігаються, їх видалення або виправлення;

– бути поінформованими, яка обробка ваших персональних даних відбувається;

– обмежувати обробку ваших персональних даних;

– на портативність ваших персональних даних;

– заперечувати проти обробки ваших персональних даних;

– подати скаргу до відповідного наглядового органу….

Користувачі можуть відкликати свою згоду на обробку їхніх даних МОРІОН в будь-який час.

Для цього їм необхідно направити електронного листа на адресу [email protected]. Суб’єкти даних можуть відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі погоджуються з тим, що відкликання згоди може призвести до того, що МОРІОН не зможе надавати їм Послуги на своїй Платформі.

Як ми захищаємо дані Користувачів?

Відповідно до характеру оброблюваних персональних даних і обставин обробки МОРІОН вживає необхідні кроки, що їх рекомендує орган влади для підтримки належного рівня безпеки, для того, щоб уникнути (наскільки це можливо й завжди відповідно до рівня розвитку технологій) зміни, втрати, несанкціонованого доступу до або обробки даних. Вся інформація захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з МОРІОН особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов’язуються використовувати отриману від МОРІОН інформацію відповідно до вимог МОРІОН до безпеки і цієї Політикою.

Внесення змін до цієї Політики

МОРІОН може оновлювати цю Політику. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція Політики знаходиться на сторінці за адресою _________________________________

Факт продовження користування послугами МОРІОН та її сервісами є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики

Якщо у вас виникли запитання щодо Політики конфіденційності та захисту даних, обробки ваших персональних даних компанією МОРІОН або реалізації ваших прав як суб’єкта персональних даних, надішліть нам запит на адресу [email protected].