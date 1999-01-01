Київ
Інші противірусні засоби
J05A X18

Летемовір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X18Летемовір
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Концентрат для розчину для інфузій 240 мг флакон 12 мл №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 8429,40 грн
в 283 аптеках
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Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 240 мг блістер №28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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