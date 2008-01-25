Новини медицини та фармації

Алопеція, або Чому випадає волосся? Алопеція — це надмірне випадання волосся. Воно може охоплювати тільки волосисту частину голови та/або тіла і може бути тимчасовим або постійним захворюванням. Через що випадає волосся? Алопеція може розвиватися під впливом різних факторів, включно зі спадковістю, гормональними змінами, захворюванням чи природним процесом старіння. Алопецію діагностують у чоловіків. У жінок у період менопаузи все частіше розвивається […]

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції За оцінками Товариства боротьби з хворобою Альцгеймера (Alzheimer’s Society), у 5–20% осіб віком від 65 років відмічаються помірні когнітивні порушення (ПКП). Це ще не деменція, але в більшості випадків ПКП прогресують та згодом трансформуються в деменцію. Поширеність деменції у осіб віком 65–69 років становить 1–2%, підвищується до 20–25% у віці 85–89 років та стабільно зростає […]

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія? Артеріальна гіпотензія — це зниження артеріального тиску нижче за наступні показники: систолічного <90 мм рт.ст.; діастолічного <60 мм рт.ст. Те, що для однієї людини вважається зниженим тиском, для іншої може бути нормою. Знижений тиск може не викликати помітних симптомів. Виражена артеріальна гіпотензія може призвести до непритомності, травм, пов’язаних з падінням, зниження забезпечення тканин і органів […]

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) — найбільш поширена група нозологій. Найчастіше причиною ГРЗ є віруси, набагато рідше — бактерії. В осінньо-зимовий період відзначається сезонне підвищення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), що пов’язано з високою циркуляцією вірусних патогенів та зниженням резистентності організму на тлі погодних умов. Тактика лікування ГРВІ Клінічна картина ГРВІ характеризується інтоксикаційним та […]

Що слід знати про розсіяний склероз? Розсіяний склероз — це хронічне неврологічне захворювання, що викликає ураження центральної нервової системи і веде до стійкої втрати працездатності. Розсіяний склероз: причини Причину розвитку цього захворювання до кінця не досліджено. При розсіяному склерозі розвиваються запалення, демієлінізація, гліоз та загибель нейронів. Основний механізм розвитку уражень — аутоімунний. Патологічні периваскулярні лімфоцитарні інфільтрати та макрофаги викликають деградацію мієлінових […]

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу? На сьогодні цукровий діабет є одним із найпоширеніших хронічних захворювань у країні та світі. Що таке цукровий діабет? Цукровий діабет — метаболічне захворювання, що супроводжується неадекватно підвищеним рівнем глюкози у плазмі крові. Виділяють кілька типів цукрового діабету, включно з І, ІІ типом, діабет зрілого віку (MODY), гестаційний, неонатальний діабет та вторинні причини, зумовлені ендокринопатіями, застосуванням […]

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia) — рослина-бур’ян, пилок якого є одним з найнебезпечніших аероалергенів. Тривала дія цього пилку викликає сенсибілізацію навіть у тих людей, у яких раніше алергічної реакції не відмічалося. Назва рослини походить від комбінації латинських слів: artemisia перекладається як «полин», а folium означає «листок». Так, artemisiifolia буквально означає «з листям, подібним до полину». Листя […]

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії Мігрень є особливою формою первинного головного болю. Вона характеризується повторюваними нападами вираженого пульсуючого головного болю, що часто супроводжуються аурою — комплексом минущих неврологічних симптомів, які передують головному болю. Згідно зі статистикою, близько 15–20% населення відмічають мігрень у тій чи іншій формі. Мігрень з аурою — це досить поширений стан, що фіксується у близько 30% пацієнтів […]

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування Лайм-бореліоз — зоонозна інфекція з трансмісивним механізмом передачі, яку спричиняють мікроорганізми Borrelia burgdorferi (рідше — B. mayonii). Природним резервуаром борелій є гризуни, птахи, олені та велика рогата худоба. Переносниками є іксодові кліщі (Ixodes scapularis та I. pacificus): людина заражається при укусі кліща, інфікованого бореліями. Можливість передачі Лайм-бореліозу від людини до людини на сьогодні не є доведеною. Найбільшу […]

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи Для алергіків період цвітіння рослин нерідко перетворюється на справжнє випробування. Особливо важко переносяться прояви гіперчутливості до пилку амброзії — бур’яну, чий пік цвітіння припадає на кінець літа та початок осені. Одна така рослина здатна виробляти величезну кількість дрібного пилку, який розноситься вітром на десятки кілометрів, провокуючи розвиток полінозу навіть у тих, хто раніше не страждав […]

Чим небезпечний інфаркт міокарда? Що таке інфаркт міокарда? Інфаркт міокарда — це одна з форм нестабільної ішемічної хвороби серця (ІХС). Гострий інфаркт міокарда, або серцевий напад, виникає, коли приплив крові до серця різко знижується або блокується. Закупорка зазвичай розвивається через утворення атеросклеротичних бляшок у стінках коронарних судин, їх розрив та утворення тромбів або вазоспазму. Відсутність кровотоку призводить до пошкодження […]