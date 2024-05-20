Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇІнші противірусні засобиТілоронАміксин® ІСЦіни в аптеках

Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №3 - Одеса (71099) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
97,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
119,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
108,96
Економія: -5,96 грн
103,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
121,10 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
121,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
121,19
Економія: -23,02 грн
98,17 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
117,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
103,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
110,16
Економія: -11,99 грн
98,17 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
136,99
Економія: -37,48 грн
99,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
109,82
Економія: -11,64 грн
98,18 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
105,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
115,09
Економія: -16,92 грн
98,17 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
115,99
Економія: -16,48 грн
99,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
116,28
Економія: -17,35 грн
98,93 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (3)
107,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
112,38
Економія: -10,82 грн
101,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (4)
97,52 грн