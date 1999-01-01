Київ
Інші противірусні засоби
J05A X27
Фавіпіравір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X27
Фавіпіравір
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Ковіфлу
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №34
ТЛП Україна
Немає в наявності
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Фавіпіравір-Мікрохім
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №40
Мікрохім
Немає в наявності
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Виробник
Мікрохім
ТЛП Україна
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