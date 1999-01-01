Київ
Інші противірусні засоби
J05A X27

Фавіпіравір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X27Фавіпіравір
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Ковіфлу
Ковіфлу
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №34
ТЛП Україна
Немає в наявності
Фавіпіравір-Мікрохім
Фавіпіравір-Мікрохім
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №40
Мікрохім
Немає в наявності
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