Про видання

Компендіум 2019 — лікарські препарати / За ред. В.М. Коваленка — К.: МОРІОН, 2019. — 2480 с.

У довіднику узагальнена та систематизована інформація про 5840 вітчизняних і зарубіжних лікарських препаратів у 10 229 лікарських формах, представлених на фармацевтичному ринку України виробниками з 65 країн світу. Описано фармакологічні властивості і дані рекомендації щодо застосування препаратів відповідно до їх торгових назв. Наведено опис ряду діючих речовин. Вказані склад, форма випуску та приналежність до фармакологічних груп всіх включених у довідник препаратів. У довіднику також представлена інформація про 238 дієтичних добавок до їжі у 299 формах випуску, 56 медичних вироби у 62 формах випуску та 29 косметичних засоби у 41 формі випуску.

Для лікарів різних спеціальностей, провізорів, фармацевтів, студентів закладів вищої медичної і фармацевтичної освіти.

УДК 615.11(035)

ISBN 978-966-2066-75-3

© МОРІОН, 2019