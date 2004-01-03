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Виробник: ІнтерХім

ТДВ "ІнтерХім"
65080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86
(048) 777-29-50
(048) 777-29-50
www.interchem.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Алкодез® ІС таблетки, 0,5 г, блістер, № 4; ІнтерХім
Алкодез® ІС Таблетки, 0,5 г, блістер, № 4 ІнтерХім
В 677 аптеках
від 90,53 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 3; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 3 ІнтерХім
В 977 аптеках
від 85,23 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 6; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 6 ІнтерХім
В 396 аптеках
від 153,60 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 10 ІнтерХім
В 316 аптеках
від 208,05 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 3; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 3 ІнтерХім
В 1220 аптеках
від 176,49 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 6; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 6 ІнтерХім
В 1145 аптеках
від 306,32 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10 ІнтерХім
В 1033 аптеках
від 456,94 грн
Ціни в аптеках
Амілар ІС таблетки для розсмоктування, блістер, № 16; ІнтерХім
Амілар ІС Таблетки для розсмоктування, блістер, № 16 ІнтерХім
В 185 аптеках
від 83,50 грн
Ціни в аптеках
Амілар ІС таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16; ІнтерХім
Амілар ІС Таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16 ІнтерХім
В 186 аптеках
від 100,40 грн
Ціни в аптеках
Амілар ІС таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 16; ІнтерХім
Амілар ІС Таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 16 ІнтерХім
В 176 аптеках
від 79,64 грн
Ціни в аптеках
Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер у пачці, № 20; ІнтерХім
Аміфена ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер у пачці, № 20 ІнтерХім
В 162 аптеках
від 75,71 грн
Ціни в аптеках
Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер у пачці, № 20; ІнтерХім
Аміфена ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер у пачці, № 20 ІнтерХім
В 269 аптеках
від 110,00 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® Порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10 ІнтерХім
В 969 аптеках
від 199,50 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину, саше, 13 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® без цукру Порошок для орального розчину, саше, 13 г, № 10 ІнтерХім
В 395 аптеках
від 218,07 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® Екстратаб Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 10 ІнтерХім
В 123 аптеках
від 81,01 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® Плюс порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® Плюс Порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10 ІнтерХім
В 207 аптеках
від 248,37 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® плюс без цукру порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® плюс без цукру Порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10 ІнтерХім
В 93 аптеках
від 235,38 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® форте порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® форте Порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10 ІнтерХім
В 885 аптеках
від 227,21 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
65080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86
(048) 777-29-50
(048) 777-29-50
www.interchem.ua
Знайдено: 18 препаратів
Алкодез® ІС таблетки, 0,5 г, блістер, № 4; ІнтерХім
Алкодез® ІС Таблетки, 0,5 г, блістер, № 4 ІнтерХім
В 677 аптеках
від 90,53 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 3; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 3 ІнтерХім
В 977 аптеках
від 85,23 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 6; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 6 ІнтерХім
В 396 аптеках
від 153,60 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 10 ІнтерХім
В 316 аптеках
від 208,05 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 3; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 3 ІнтерХім
В 1220 аптеках
від 176,49 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 6; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 6 ІнтерХім
В 1145 аптеках
від 306,32 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10 ІнтерХім
В 1033 аптеках
від 456,94 грн
Ціни в аптеках
Амілар ІС таблетки для розсмоктування, блістер, № 16; ІнтерХім
Амілар ІС Таблетки для розсмоктування, блістер, № 16 ІнтерХім
В 185 аптеках
від 83,50 грн
Ціни в аптеках
Амілар ІС таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16; ІнтерХім
Амілар ІС Таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16 ІнтерХім
В 186 аптеках
від 100,40 грн
Ціни в аптеках
Амілар ІС таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 16; ІнтерХім
Амілар ІС Таблетки для розсмоктування, блістер, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 16 ІнтерХім
В 176 аптеках
від 79,64 грн
Ціни в аптеках
Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер у пачці, № 20; ІнтерХім
Аміфена ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер у пачці, № 20 ІнтерХім
В 162 аптеках
від 75,71 грн
Ціни в аптеках
Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер у пачці, № 20; ІнтерХім
Аміфена ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер у пачці, № 20 ІнтерХім
В 269 аптеках
від 110,00 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® Порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10 ІнтерХім
В 969 аптеках
від 199,50 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину, саше, 13 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® без цукру Порошок для орального розчину, саше, 13 г, № 10 ІнтерХім
В 395 аптеках
від 218,07 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® Екстратаб Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 10 ІнтерХім
В 123 аптеках
від 81,01 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® Плюс порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® Плюс Порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10 ІнтерХім
В 207 аптеках
від 248,37 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® плюс без цукру порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® плюс без цукру Порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10 ІнтерХім
В 93 аптеках
від 235,38 грн
Ціни в аптеках
Аміцитрон® форте порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10; ІнтерХім
Аміцитрон® форте Порошок для орального розчину, саше, 23 г, № 10 ІнтерХім
В 885 аптеках
від 227,21 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 8
Стандартизація фармацевтичної продукції