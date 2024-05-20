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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №3 - Одеса (71102) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (5)
204,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (12)
268,40
Економія: -59,50 грн
208,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
251,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (9)
231,68
Економія: -13,37 грн
218,31 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
241,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
246,00 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (4)
227,50 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
223,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (7)
248,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (5)
211,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (9)
257,11
Економія: -52,32 грн
204,79 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (5)
225,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
217,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (9)
237,15
Економія: -31,91 грн
205,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
267,99
Економія: -58,99 грн
209,00 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (3)
223,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (5)
217,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
217,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (3)
231,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
258,06
Економія: -34,82 грн
223,24 грн